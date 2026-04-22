SASTAO SE S LIBANONSKIM PREMIJEROM

Macron obećao pomoći Libanonu u pripremi pregovora s Izraelom

22.04.2026.
u 02:00

Libanonski premijer Nawaf Salam rekao je u utorak da njegova vlada ne traži sukob s Hezbolahom, ali ‌se neće dati zastrašiti

Francuski ​predsjednik Emmanuel Macron rekao je ⁠u utorak ⁠da će pomoći libanonskim ⁠vlastima u pripremi ​pregovora s Izraelom ​iako Pariz nije izravno uključen. Govoreći na zajedničkoj ​konferenciji za novinare s libanonskim premijerom Nawafom ⁠Salamom, Macron je rekao da je za ​Francusku "sporedno" da sjedi za pregovaračkim stolom. Istaknuo je kako je u interesu Libanona da svi pomognu u pregovorima. Francuska, koja ima duboke povijesne veze s ‌Libanonom, nastojala je igrati ​ulogu u pregovorima, ali ‌naišla je na otpor Izraela i Sjedinjenih Država. Prekid vatre između Izraela i Libanona stupio je na snagu u petak, ali je i dalje krhak.

Libanonski premijer Nawaf Salam rekao je u utorak da njegova vlada ne traži sukob s Hezbolahom, ali ‌se neće dati zastrašiti dok nastavlja izravne pregovore s Izraelom o okončanju sukoba. Salam je rekao da će mu trebati pomoć svih ‌libanonskih partnera. "Uvjereni smo da diplomacija nije znak slabosti, već odgovoran čin kako ne bismo ostavili neistražen nijedan put prema obnovi suvereniteta moje zemlje i zaštiti našeg naroda", rekao je Salam. Očekuje se da će se daljnji izravni pregovori između Libanona i Izraela održati u Washingtonu u četvrtak. Najmanje 2387 ljudi poginulo je u Libanonu u proteklih šest tjedana sukoba s Izraelom, pokazuju najnoviji službeni podaci.

