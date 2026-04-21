Ruski vojni avioni letjeli iznad Baltičkog mora. NATO digao Rafale

Zrakoplovi NATO saveza jučer su presreli ruske strateške bombardere i lovce iznad Baltičkog mora, prenosi Euronews. U akciji na istočnom krilu Saveza sudjelovali su francuski lovci Rafale, koji su poletjeli iz zračne baze u Litvi, gdje su stacionirani u sklopu dugogodišnje NATO misije zračnog nadzora. Francuski lovci, naoružani projektilima zrak-zrak, pridružili su se zrakoplovima iz Švedske, Finske, Poljske, Danske i Rumunjske. Kako je priopćio francuski odred, svi su poletjeli kako bi nadzirali rusku formaciju. Kako stoji u priopćenju, ruska misija uključivala je dva nadzvučna bombardera Tu-22M3 te desetak borbenih zrakoplova Su-30 i Su-35, koji su se izmjenjivali u pratnji bombardera.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je kako je let bombardera dugog doleta bio planiran i kako se odvijao u zračnom prostoru iznad neutralnih voda Baltičkog mora. Dodali su da je let trajao više od četiri sata. "Tijekom određenih dijelova rute, bombardere dugog doleta pratili su lovački zrakoplovi stranih država", stoji u priopćenju ministarstva. "Posade dalekometnog zrakoplovstva redovito lete iznad neutralnih voda Arktika, sjevernog Atlantika, Tihog oceana te Baltičkog i Crnog mora. Svi letovi zrakoplova ruskih Zračno-svemirskih snaga provode se u strogom skladu s međunarodnim pravilima korištenja zračnog prostora."

Ministarstvo u utorak nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom. Inače, vojni savez rutinski podiže borbene zrakoplove kako bi presreli ruske vojne zrakoplove koji se približavaju ili lete blizu zračnog prostora NATO-a. Također navode da ruski zrakoplovi koje presreću često ne koriste svoje transpondere, ne komuniciraju s kontrolom zračnog prometa niti podnose plan leta, zbog čega se šalju zrakoplovi radi njihove identifikacije. Savezničko zračno zapovjedništvo NATO-a također u utorak nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom. Mnogi ruski letovi koje NATO nadzire u sklopu misije zračnog nadzora na Baltiku, uspostavljene nakon što su se Litva, Latvija i Estonija pridružile savezu 2004. godine, odvijaju se prema i iz ruske eksklave Kalinjingrad.

I prije rata u Ukrajini, NATO je presretao ruske zrakoplove oko 300 puta godišnje, uglavnom iznad voda sjeverne Europe. Litavsko ministarstvo obrane priopćilo je da su NATO-ovi zrakoplovi podignuti četiri puta u tjednu od 13. do 19. travnja kako bi presreli ruske zrakoplove koji su kršili pravila letenja, što je uključivalo letenje s isključenim transponderima i bez plana leta.