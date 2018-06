Hercegovci na meti prevaranata: 'Vi sada meni trebate nešto pokloniti...'

Stanovništvo Hercegovine ponovno je na meti prevaranata. Naime, posljednjih dana u mjestu Višići u okolici Čapljine primijećeni su nepoznati muškarci koji prilaze kućama s izgovorom kako ukućanima žele pokloniti Zepter posuđe, piše Večernji.ba.

Prema opisu, koji je dobio portal visici.com, radi se niskom, tamnoputom muškarcu, s crnom kosom i dužom bradom te drugom muškarcu nepoznatog izgleda koji ga je čekao u bijelom automobilu bh. tablica. Oni bi se zaustavili ispred kuće te bi jedan od navedenih muškaraca kada bi nekoga sreo nudio Zepter posuđe kao poklon, da bi od njih na kraju kada bi došao u kuću, tražio zlato ili novac.

Identičan slučaj prevare zabilježen je u Sarajevu i to prošle godine.

– Rekao je da je Mađar i da je pokušao prodati posuđe, ali nije uspio, zbog čega želi da ga pokloni jer ga ne može nositi preko granice i carine. Tada sam povjerovala u priču i obradovala se jer znam da je Zepter posuđe jako dobro, a nikada ga nisam mogla priuštiti – navodi jedna od žrtava ove prevare u Sarajevu. Međutim, kada je raspakirao kutije, prevarant je tražio nešto zauzvrat.

– Tada je rekao: “Gospođo, vi sada meni trebate nešto pokloniti”. Ja sam se iznenadila i rekla da nemam ništa, ali mi je onda tražio lančić. Naivno sam mu ga dala, ali je rekao da je to malo pa je tražio zlatni prsten pa mu je i to opet bilo malo. Tražio mi je i zubno zlato, ali sam rekla da nemam ni to. Na kraju sam mu morala dati nekoliko prstenova i lančić te je jedva otišao – kaže starija gospođa koja je nasjela na prijevaru. One koji se nađu na meti ovakve ili sličnih vrsta prijevara, poziva se da ne nasjedaju te da sve prijave policiji.