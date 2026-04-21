ZAVRŠILI U PRITVORU

Izrael kaznio vojnike koji su uništili kip Isusa u južnom Libanonu

VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
21.04.2026.
u 19:59

Izraelska vojska rekla je da surađuje s lokalnom zajednicom kako bi zamijenila kip

Izraelska vojska suspendirala je dvojicu vojnika i stavila ih u vojni pritvor na 30 dana nakon što su uništili raspelo u južnom Libanonu, priopćeno je u utorak. Fotografija koja prikazuje izraelskog vojnika kako tupom stranom sjekire udara po srušenoj skulpturi Isusa na križu izazvala je u ponedjeljak široku osudu izraelskih političara, Sjedinjenih Država i crkvenih poglavara. Objavio ju je Junis Tiravi, palestinski novinar koji također objavljuje slike nedoličnog ponašanja izraelskih vojnika u Gazi. U priopćenju vojske navodi se da je istragom incidenta utvrđeno kako je jedan vojnik oštetio kršćanski vjerski simbol, dok je drugi taj čin fotografirao. Šest drugih vojnika bilo je prisutno a da nisu ništa poduzeli niti se miješali, navodi se u priopćenju.

Izraelska vojska rekla je da surađuje s lokalnom zajednicom kako bi zamijenila kip. Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Eyal Zamir osudio je oskvrnuće kipa kao neprihvatljivo ponašanje i posrnuće morala, navodi se u izjavi. Ova vrsta kazne relativno je rijetka u izraelskoj vojsci, prema skupinama za ljudska prava. Godine 2025., skupina za praćenje sukoba Akcija protiv oružanog nasilja izjavila je kako su otkrili da je Izrael zatvorio ili ostavio neriješenim 88% slučajeva navodnog nedoličnog ponašanja u Gazi i na Zapadnoj obali. U jednom od nedavnih slučajeva, odbačene su optužbe protiv vojnika za seksualno zlostavljanje pritvorenika u Gazi.

Reuters je potvrdio da je fotografija snimljena u Debelu, jednom od rijetkih sela u južnom Libanonu u kojem su stanovnici ostali i  tijekom izraelske vojne kampanje protiv Hezbolaha, naoružane skupine koju podržava Iran. Ofenziva je započela 2. ožujka nakon što je skupina ispalila rakete na Izrael u znak podrške Iranu. Debel je jedno od desetaka sela u južnom Libanonu koje je sada de facto pod izraelskom okupacijom. Izrael i Libanon su se u četvrtak dogovorili o prekidu vatre, postignutom uz posredovanje SAD-a, s ciljem zaustavljanja borbi između Izraela i Hezbolaha.

Izraelski dužnosnik prethodno je rekao Reutersu da kršćanska sela u južnom Libanonu nisu dobila naredbe za evakuaciju, za razliku od šijitskih muslimanskih sela. Libanonski zastupnici izrazili su zabrinutost da bi izraelske operacije mogle pojačati sektaške napetosti. Izraelska vojska provodi akcije rušenja u selima na jugu, tvrdeći da djeluje protiv infrastrukture koja pripada šijitskom muslimanskom Hezbolahu.

