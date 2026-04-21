Pupovac: 'Dojam je da se u Jasenovcu i o Jasenovcu radije šuti'

– Tijekom komemoracije najvećeg i najsmrtonosnijeg ustaškog logora neće govoriti nitko, ni predstavnici države ni naroda žrtava. Šteta je što je to tako jer se već dugo na tom mjestu nitko relevantan nije oglasio. Stječe se dojam da se, ne samo u Jasenovcu nego i o Jasenovcu, radije šuti. Siguran sam da to nije odgovor onima koji u drugim sredinama olako i bučno govore o strahotama Jasenovca, koji ga obesmišljavaju u njegovu imenu i vrijeđanju dostojanstva na sjećanje njegovih žrtava – kazao je danas tijekom slobodnih govora u Saboru SDSS-ov zastupnik Milorad Pupovac, referirajući se na sutrašnje obilježavanje 81. obljetnice proboja iz logora Jasenovac.

– Kada bi govorili prostor i ustanova spomen-područja, možda bi se višegodišnja šutnja manje čula. Ovako, kada u njegovu prostoru nema gotovo nikakvih znakova gdje je što bilo, šutnja na komemoraciji je glasnija. Kada bi se govorilo o onome što je dogovoreno prije više od 10 godina, a nije realizirano, onda bi se današnja šutnja mogla razumjeti kao dostojanstvena dopuna realizaciji dogovorenog. Ovako, ne može biti shvaćeno drukčije nego kao izbjegavanje da spomen-područje bude doista dostojanstveno mjesto komemoriranja. Posebno brine šutnja o tome da je tu i na drugim mjestima širom NDH nad Srbima, Židovima i Romima ostvarivana namjera njihova uništenja ili genocida – naglasio je Pupovac dodajući da ovaj današnji trend oglušivanja o Jasenovac predstavnicima naroda žrtava i antifašistima ne može biti i nije prihvatljiv.

Pupovac je još podsjetio da je logoru usmrćeno 83.145 zatočenika – Srba, Židova, Roma i hrvatskih antifašista – te da je logorom upravljao Vjekoslav Maks Luburić, isti onaj Maks iz pjesme “Jasenovac i Gradiška Stara”. Reagirao je nezavisni zastupnik Josip Jurčević riječima da je najveće nepoštovanje prema žrtvama rata kada se njima manipulira. – Jasenovački mit i dalje dominira u hrvatskom javnom životu, a osnovni skandal je da se sve što se događalo u Drugom svjetskom ratu svodi na jedno mjesto, gdje je sve znanstveno riješeno – ustvrdio je Jurčević, a prenijela Hina. Iz Vlade je danas stiglo priopćenje da će u povodu obilježavanja 81. obljetnice proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac “predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade sudjelovati na komemoraciji u Spomen-području Jasenovac”, uz dodatno navođenje da će kolona sjećanja krenuti prema spomeniku Bogdana Bogdanovića “Cvijet”, gdje će biti održana komemoracija. Kao izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića na komemoraciji će biti predstojnik njegova ureda Orsat Miljenić.