Stiglo ozbiljno upozorenje: Ruska saveznica sprema se za opasnu eskalaciju, na to ukazuje pet stvari

U veljači 2022. godine Bjelorusija je dopustila Rusiji da koristi njezin teritorij za pokretanje invazije Ukrajine sa sjevera. Ruske su snage tako već nakon nekoliko dana stigle nadomak glavnog grada. Iako bjeloruske trupe nisu izravno sudjelovale u borbama, mnogi smatraju da je zemlja time svejedno sudjelovala u sukobu. Među njima je i bivši ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba koji je sada upozorio kako se možda sprema opasna nova eskalacija te kako postoje znakovi da se Bjelorusija priprema za aktivniju ulogu. Kuleba je za Kyiv Post nabrojao pet čimbenika koji zajedno ukazuju na rastuću razinu vojne spremnosti u Bjelorusiji pod ruskim nadzorom.

Prvo je istaknuo kako Rusi stalno obučavaju postrojbe bjeloruske vojske. Drugo, bjeloruske vlasti sve više naglašavaju opću mobilizacijsku spremnost zemlje, a ne samo spremnost oružanih snaga. Zatim navodi kako je Bjelorusija u ožujku provela velike vježbe usmjerene na testiranje koordinacije između stožera i postrojbi. Četvrti faktor je jačanje bjeloruskog sustava protuzračne obrane što, prema Kulebi, ukazuje da Minsk očekuje mogući napad na svoj zračni prostor. Kao posljednje je istaknuo pojačanu koordinaciju između ruske i bjeloruske vojske. Naime, uvjeren je da Rusija ozbiljno pomaže Bjelorusiji u pripremama.

Promatrani odvojeno, niti jedan od ovih događaja nužno ne ukazuje na neposrednu prijetnju, tvrdi Kuleba, no zajedno sve više nalikuju pripremama za rat. Unatoč tome, vjeruje kako Aleksandar Lukašenko, bjeloruski predsjednik, razumije rizike te da neće uskoro napasti Ukrajinu. Kuleba smatra da je Lukašenkov cilj izbjeći rat, no misli da ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava Bjelorusiju još dublje uvući u sukob.

Uzimajući u obzir sve to, Kuleba smatra da Ukrajina ponovno mora ozbiljno obratiti pozornost na sjevernu bojišnicu. Prijetnja ponovnim otvaranjem sjeverne bojišnice natjerala bi Ukrajinu da dodatno rastegne resurse. Zaštita granice s Bjelorusijom zahtijevala bi premještanje borbenih postrojbi s drugih kritičnih sektora, naveo je pa napomenuo kako bjeloruska vojna aktivnost možda nije usmjerena samo protiv Ukrajine. Ona bi, kaže, mogla biti dio šire ruske strategije pritiska na baltičke države.