Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRVAVI ZLOČIN

Uhićen trostruki ubojica iz Podgorice: Nakon zločina došao majci, otkriveno što joj je rekao

Podgorica: Policija i navijači uoči početka utakmice Crna Gora - Hrvatska
Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.04.2026.
u 23:46

Iz policije su naveli da će Murić, uz kaznenu prijavu, biti priveden Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici na daljnje postupanje

Osumnjičeni za trostruko ubojstvo u Podgorici, Vehad Murić (25), uhićen je večeras, priopćila je policija Crne Gore. Mladić iz Rožaja sumnjiči se da je sinoć u podgoričkom naselju Stari aerodrom nožem usmrtio braću Denisa Hota (28) i Nezrima Hota (27), kao i Kenana Miraljemovića (56). "Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra sigurnosti 'Sjever', uz kontinuiranu podršku i suradnju sa službenicima Regionalnog centra sigurnosti 'Centar', nakon provedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V. M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za kazneno djelo teško ubojstvo i istog lišili slobode o čemu je obaviješten državni odvjetnik u Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici. Sumnja se da je V. M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari aerodrom, lišio života tri osobe: D. H. (27) i N. H. (34) iz Rožaja, kao i K. M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara", priopćeno je iz policije.

Iz policije su naveli da će Murić, uz kaznenu prijavu, biti priveden Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici na daljnje postupanje, prenose vijesti.me. "Nakon provođenja sveobuhvatnih izvida i dokaznih radnji, javnost će biti pravodobno i transparentno informirana o svim relevantnim okolnostima i daljnjem tijeku postupka gdje je i u ovoj fazi prikupljen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedvosmisleno ukazuju da je osumnjičeni V. M. izravni počinitelj ovog kaznenog djela", zaključuje se u priopćenju.

Kako prenosi Blic, rukovoditelj Osnovnog državnog odvjetništva u Rožajama, Aldin Kalač, potvrdio je da je Murićeva majka pozvala policiju nakon što joj je sin rekao da je počinio kazneno djelo. "On je sinoć došao u obiteljsku kuću u Rožajama i rekao svojoj majci da je 'okrvavio ruke', nakon čega je napustio kuću. Njegova majka potom je pozvala policiju i prijavila slučaj", rekao je Kalač.

Ključne riječi
ubojstvo Podgorica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aleksandar Vučić
Video sadržaj
16
PANIKA U BEOGRADU

Vučić u strahu od 'mađarskog scenarija'? Oporba krenula u tajnu ofenzivu, u sve se uključio i Berlin

Za srpsku oporbu ključni test mogao bi stići brže nego što se očekuje. Reuten smatra da je Vučić uznemiren nakon poraza Viktora Orbána u Mađarskoj te upozorava da bi mogao raspisati prijevremene izbore već krajem lipnja ili u srpnju kako bi zatekao oporbu i studentski pokret nespremnima. Dodatni razlog za nervozu vlasti je i osjetan pad rejtinga srpskog predsjednika u posljednjim istraživanjima.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!