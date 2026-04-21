Uhićen trostruki ubojica iz Podgorice: Nakon zločina došao majci, otkriveno što joj je rekao

Osumnjičeni za trostruko ubojstvo u Podgorici, Vehad Murić (25), uhićen je večeras, priopćila je policija Crne Gore. Mladić iz Rožaja sumnjiči se da je sinoć u podgoričkom naselju Stari aerodrom nožem usmrtio braću Denisa Hota (28) i Nezrima Hota (27), kao i Kenana Miraljemovića (56). "Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra sigurnosti 'Sjever', uz kontinuiranu podršku i suradnju sa službenicima Regionalnog centra sigurnosti 'Centar', nakon provedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V. M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za kazneno djelo teško ubojstvo i istog lišili slobode o čemu je obaviješten državni odvjetnik u Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici. Sumnja se da je V. M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari aerodrom, lišio života tri osobe: D. H. (27) i N. H. (34) iz Rožaja, kao i K. M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara", priopćeno je iz policije.

Iz policije su naveli da će Murić, uz kaznenu prijavu, biti priveden Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici na daljnje postupanje, prenose vijesti.me. "Nakon provođenja sveobuhvatnih izvida i dokaznih radnji, javnost će biti pravodobno i transparentno informirana o svim relevantnim okolnostima i daljnjem tijeku postupka gdje je i u ovoj fazi prikupljen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedvosmisleno ukazuju da je osumnjičeni V. M. izravni počinitelj ovog kaznenog djela", zaključuje se u priopćenju.

Kako prenosi Blic, rukovoditelj Osnovnog državnog odvjetništva u Rožajama, Aldin Kalač, potvrdio je da je Murićeva majka pozvala policiju nakon što joj je sin rekao da je počinio kazneno djelo. "On je sinoć došao u obiteljsku kuću u Rožajama i rekao svojoj majci da je 'okrvavio ruke', nakon čega je napustio kuću. Njegova majka potom je pozvala policiju i prijavila slučaj", rekao je Kalač.