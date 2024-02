Veliki trijumf 'najkul diktatora' koji je slomio kičmu svemoćne mafije

Između fizičke sigurnosti i demokracije Salvador je odabrao ovo prvo. I to vrlo uvjerljivo. Predsjednik Nayib Bukele (42) ostvario je u nedjelju trijumfalnu pobjedu na predsjedničkim izborima, a gotovo sva mjesta u parlamentu osvojila je i njegova stranka Nove ideje. Predsjednik koji je vrlo brzo i učinkovito smanjio broj zločina u zemlji, obračunavši se s bandama, tako je dobio još jedan argument da sebe nazove jednim od najpopularnijih političara na svijetu, dok ga međunarodne organizacije istodobno kritiziraju zbog rastućeg autoritarizma.

Broj ubojstava pao 98%!

Nakon 31% prebrojanih glasova, Bukele je osvojio čak 83% podrške birača, nakon čega su tehnički problemi spriječili daljnje objavljivanje rezultata glasovanja. Bukele je na društvenim mrežama proglasio pobjedu rekavši da će osvojiti više od 85% glasova. Rekao je i da će njegova stranka Nove ideje osvojiti najmanje 58 od 60 mandata u parlamentu. Bukele je predsjednik Salvadora postao 2019. obećavši da će se obračunati s bandama koje su kontrolirale praktički cijelu zemlju, kao i svakodnevni život praktički svih građana. Bande su zarađivale od krijumčarenja droge te reketarenja. Predsjednik je počeo uvoditi vrlo stroge mjere, izgradio je neke od najvećih zatvora na svijetu te je proglasio izvanredno stanje.

POVEZANI ČLANCI:

Čak 75 tisuća ljudi pobacao je u zatvore. To je dalo i rezultate – broj ubojstava 2023., u odnosu na rekordno tešku 2015., pao je za nevjerojatnih 98%. Nekoć jedna od najnesigurnijih zemalja danas ima drugu najmanju stopu ubojstava u bilo kojoj zemlji Sjeverne i Južne Amerike, osim Kanade. Kritičari kažu da je Bukeleova država zatvorenicima oduzela sva građanska i ljudska prava, da ih vrlo loše tretira te da su iza rešetaka završili i mnogi nevini ljudi. No on je sebe u inat zapadnim liberalnim medijima posprdno nazvao "najkul diktatorom u svijetu". U prosincu je Amnesty International rekao da zemlja svjedoči "postupnoj zamjeni nasilja bandi državnim nasiljem". – Salvador je od najmanje sigurne države postao najsigurnija. Sada pazite što ćemo ostvariti u idućih pet godina – govorio je Bukele prilikom proslave svoje pobjede.

Kako bi se mogao kandidirati za drugi petogodišnji mandat, Bukele je prije dva mjeseca formalno podnio ostavku na mjesto predsjednika zato što mu Ustav brani reizbor. No Ustavni mu je sud odobrio da se natječe za novi mandat ako na vrijeme podnese ostavku. Ono što su mnogi nazvali kršenjem duha Ustava, biračima Salvadora očigledno nije predstavljalo problem. Osjećaju da je država pod njegovim vodstvom napokon riješila daleko najveći problem u njihovim životima. – Stvari su prije bile ružne. Sada nam je u redu. Možemo se kretati uokolo. Prije to nije bilo moguće – rekla je agenciji France Presse (AFP) Sandra Burgos koja je nedavno otvorila malu knjižaru u četvrti La Campanera u prijestolnici San Salvadoru. Tu su četvrt ranije kontrolirali gangsteri koji su iznuđivali novac od koga god su mogli, a slobodno kretanje gradom za mnoge je stanovnike bilo nezamislivo.

Popularan diljem regije

Bukele je na širem teritoriju Latinske Amerike postao simbol. Za neke medije i organizacije on je primjer novog tipa populističkog kvazidiktatora mlađe generacije. Za mnoge stanovnike okolnih zemalja on je pak oličenje ispravne borbe države protiv bandi. U Gvatemali su održani skupovi u kojima su građani slavili Bukelea i tražili od vlade da uvede iste metode. Honduras je rekao da je lansirao program sličan Bukeleu, a u Ekvadoru je započela gradnja ogromnih zatvora u koje država želi zatvoriti članove narkobandi.

Ekvador bilježi brojke suprotne od Salvadora – drastičan porast nasilja i broja ubojstava što je tamošnju vladu natjeralo da Bukelea predstavi kao de facto uzor u borbi protiv mafije. Neki analitičari zabrinuti su zbog toga što bi popularnost Bukelea u cijeloj regiji mogla ljudima ogaditi demokratski politički sustav te bi se mogli okrenuti demagozima koji će im obećavati povećanje sigurnosti, ako zauzvrat prihvate autoritarni politički sustav.

VIDEO Požar u Čileu