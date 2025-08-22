Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un odao je počast vojnicima poginulima u ratu u Ukrajini boreći se na strani Rusije, istaknuvši kako mu se "srce slama", što predstavlja jedno od rijetkih priznanja Pjongjanga o vojnim gubicima, prenosi CNN. Na svečanosti u Pjongjangu susreo se sa zapovjednicima postrojbe koja je sudjelovala u borbama u ruskoj regiji Kursk, izvijestili su državni mediji KCNA. Vojnike je nazvao "herojskom vojskom" te im uručio medalje, dok su objavljene fotografije prikazale kako Kim stavlja značke na uokvirene portrete poginulih boraca s njihovim imenima ispisanim zlatnim slovima.

Veliki Kim grlio uplakane vojnike: Oprostite mi

"Srce me boli i gorko mi je dok se suočavam sa stvarnošću da plemenite ličnosti koje su dale svoje dragocjene živote za veliku pobjedu i slavu mogu susresti samo putem fotografija na spomen-zidu", rekao je Kim. "Dok stojim pred ožalošćenim obiteljima palih vojnika, ne znam kako izraziti svoje žaljenje i isprike što nisam uspio zaštititi naše dragocjene sinove." Ceremonija je bila obilježena snažnim emocijama - Kim se susretao s članovima obitelji koji su plakali pred fotografijama svojih najmilijih, a zabilježeni su i trenuci u kojima grli uplakanu djecu i vojnike. Nakon službenog dijela, u čast povratničke jedinice organiziran je i banket.

Sjeverna Koreja je prošle godine, nakon susreta Kima i Vladimira Putina, počela slati vojnike i opremu kao potporu ruskim snagama. Iako su Moskva i Pjongjang u početku negirali raspoređivanje, kasnije su ga javno potvrdili. Ceremonija u Pjongjangu sada prvi put izravno priznaje gubitke koje je sjevernokorejska vojska pretrpjela u Kursku.

Prema procjenama ukrajinskih i američkih obavještajaca, u Rusiji se nalazi oko 12.000 sjevernokorejskih vojnika, od kojih je približno 4.000 ubijeno ili ranjeno od dolaska prvih jedinica u jesen 2024. godine. Iako nemaju novijeg borbenog iskustva, analitičari upozoravaju da ih ne treba podcijeniti jer dolaze iz elitnih, visoko indoktriniranih postrojbi.

Ukrajinske specijalne snage za CNN su opisale njihove brutalne, gotovo samoubilačke metode - primjerice slučajeve kada su vojnici aktivirali granate kako bi spriječili zarobljavanje. Unatoč velikim gubicima, suradnja s Rusijom i dalje traje. Najnoviji obavještajni podaci iz srpnja upućuju da Pjongjang planira dodatno pojačati svoje prisustvo te poslati još 25.000 do 30.000 vojnika. To otvara pitanje što bi Moskva mogla ponuditi zauzvrat – od napredne svemirske tehnologije do nuklearnih ili satelitskih sustava.