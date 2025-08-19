Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
'ugrožavaju mir u regiji'

Kim Jong-un optužuje SAD i Južnu Koreju za poticanje rata

North Korean leader Kim Jong Un attends the 12th Plenary Session of the 8th Central Committee of the Workers' Party of Korea, in Pyongyang
KCNA/REUTERS
VL
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
19.08.2025.
u 01:00

Kim je također pozvao na "brzo širenje" nuklearnog oružja tijekom inspekcije razarača Choe Hyon prethodnog dana.

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un kritizirao je zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i SAD-a rekavši da je to "najočitiji izraz njihove volje da izazovu rat", izvijestio je u utorak državni medij KCNA. Kim je također pozvao na "brzo širenje" nuklearnog oružja tijekom inspekcije razarača Choe Hyon prethodnog dana, prema Korejskoj središnjoj novinskoj agenciji (KCNA).

Sjevernokorejski vođa rekao je i da su "intenzivirana vojna veza i demonstracija snage između SAD-a i Južne Koreje najočitija manifestacija njihove volje da rasplamsaju rat i izvor uništavanja mira i sigurnosti u regiji", piše KCNA.

Ključne riječi
SAD Južna Koreja Sjeverna Koreja kim jong-un

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još