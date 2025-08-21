Otkrivena tajna nuklearna baza: Kimovi projektili na 27 km od Kine prijete Americi

U detaljnom novom izvješću washingtonskog Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), o kojem je izvijestio CNN, a koje se temelji na analizi satelitskih snimki, otkrivena je dosad neprijavljena sjevernokorejska raketna baza Sinpung-dong. Smještena na samo 27 kilometara od granice s Kinom, baza, prema procjenama stručnjaka, skriva do devet interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM) s nuklearnim kapacitetom i njihove mobilne lansere, piše The Guardian. Analiza navodi kako je ovo postrojenje jedno od 15 do 20 tajnih operativnih baza koje Pjongjang nikada nije prijavio međunarodnoj zajednici, a koje čine okosnicu njegove strategije nuklearnog odvraćanja i predstavljaju izravnu prijetnju SAD-u i cijeloj regiji.

Strateški položaj baze nipošto nije slučajan, već je pažljivo odabran. Njena iznimna blizina Kini pruža Pjongjangu svojevrsni "ljudski štit" i značajnu taktičku prednost. Naime, svaki potencijalni preventivni napad na bazu nosio bi izuzetno visok rizik pogađanja kineskog teritorija, što bi moglo izazvati nepredvidivu eskalaciju s Pekingom i posljedično odvratiti SAD od vojne akcije. Prema podacima prikupljenim satelitskom analizom, o kojima piše The Guardian, gradnja baze, koja se prostire na 22 četvorna kilometra, započela je još 2004., a postala je potpuno operativna od 2014. godine. Kompleks se od tada kontinuirano nadograđuje, a ulazi u duboke podzemne objekte, projektirane da izdrže zračne udare, vješto su kamuflirani gustim drvećem, što ih čini gotovo nevidljivima iz zraka, osim tijekom zimskih mjeseci.

Vjeruje se da se u bazi nalaze najmoćniji sjevernokorejski projektili, poput Hwasong-15, koji ima domet da dosegne cijeli kontinentalni SAD, ili novijeg, tehnološki naprednijeg Hwasong-18 na kruto gorivo. Baza je opremljena mobilnim lanserima (TEL), što znači da u slučaju krize projektili mogu brzo napustiti postrojenje, spojiti se s jedinicama za transport bojevih glava i izvesti lansiranje s unaprijed pripremljenih, raspršenih lokacija diljem zemlje. Takva doktrina "ispali i bježi" značajno otežava njihovo praćenje i uništavanje prije lansiranja, čime se drastično jača sposobnost Pjongjanga za izvođenje drugog, osvetničkog nuklearnog udara.

Ovo otkriće događa se u vrijeme obnovljenih napetosti i ubrzanog naoružavanja Sjeverne Koreje pod vodstvom Kim Jong Una, koje je osobito eskaliralo nakon neuspjelog summita s tadašnjim, a sada i ponovnim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 2019. godine. Pjongjang se u međuvremenu zakonom proglasio "nepovratnom" nuklearnom državom, odbacujući svaku mogućnost denuklearizacije. Zabrinutost međunarodne zajednice dodatno pojačava sve dublja vojna suradnja s Rusijom, kojoj Sjeverna Koreja navodno šalje milijune topničkih granata i balističke projektile za rat u Ukrajini. Zauzvrat, strahuje se da Moskva Pjongjangu pruža naprednu tehnologiju za razvoj satelita, podmornica i projektila, izravno kršeći međunarodne sankcije i potkopavajući globalne napore za neširenje nuklearnog oružja.