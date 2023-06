Ukrajinski ministar upozorio: 'Europa će pronaći ruske mine na svojim plažama'

Rusija je tijekom noći pokrenula napade diljem Ukrajine, uključujući glavni grad Kijev i zapadni grad Lavov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da ukrajinske snage nisu izgubile pozicije u protuofenzivi protiv ruskih snaga, dok su neprijateljske snage pretrpjele samo gubitke. I ukrajinske i ruske snage podnose velike gubitke, rekla je britanska vojna obavještajna služba, dva tjedna nakon ukrajinske protuofenzive. Britanski dužnosnici rekli su da je razina gubitaka među ruskim vojnicima na najvišoj razini od vrhunca bitke za Bahmut.

Video: Rusi na ukrajinske položaje poslali kamikaza tenkove

TIJEK DOGAĐAJA:

23:24 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da ukrajinske snage uništavaju ruske snage na dva glavna fronta sukoba, istočnom i južnom dijelu zemlje. "U ovom trenutku naši vojnici na jugu i istoku aktivno uništavaju neprijatelja, fizički čiste Ukrajinu", rekao je Zelenski u svojoj noćnoj videoporuci.



"Obrana od terora znači uništavanje terorista. I to je jamstvo da država zla nikada neće imati priliku donijeti zlo Ukrajini." Govoreći o konferenciji koja će se održati u Londonu o poslijeratnom oporavku, Zelenski je rekao da je ponovna izgradnja Ukrajine "jamstvo sigurnosti" i "sredstvo zaštite od bilo kakvog ponavljanja ruske agresije".

20:44 - Kijev je u domovinu vratio trojicu ukrajinski ratnih zarobljenika iz Mađarske nakon što je Rusija tamo premjestila skupinu zarobljenika, a da se nije usuglasila s Kijevom, reklo je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova. Mađarska, koja je pod vlašću premijera Viktora Orbana stvorila snažne političke i gospodarske veze s Moskvom, 9. lipnja je rekla da je Budimpešta primila skupinu od 11 ukrajinskih ratnih zarobljenika iz Rusije.

"Veleposlanstvo Ukrajine u Budimpešti je uspjelo vratiti trojicu ukrajinskih ratnih zarobljenika iz Mađarske", napisao je na Facebooku glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko. Nikolenko je rekao da su se već vratili u Ukrajinu i da primaju potrebnu skrb. Kazao je da ukrajinski diplomati i druge nadležne ukrajinske institucije rade na tome da se u domovinu vrate i preostali zarobljenici.

Ukrajina je u ponedjeljak rekla da Mađarska ignorira zahtjeve za kontaktom sa zarobljenicima. Tvrdi da je transfer ratnih zarobljenika u Mađarsku Orbanova predstava za javnost. Mađarski i međunarodni mediji su citirali Orbanovog predstojnik ureda Gergelyja Gulyjasa, koji je rekao da su vojnici u Mađarsku stigli "svojom slobodnom voljom" i da je Kijev obaviješten nakon njihovog transfera.

20:42 - Francuska i Italija ujedinjene su u potpori ukrajinskim ratnim naporima, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni u Elizejskoj palači. "Moramo nastaviti, posebno kako bi protuofenziva pokrenuta prije nekoliko dana bila što učinkovitija", rekao je Macron.

"Nema sumnje da će Italija i Francuska nastaviti podupirati Ukrajinu sve dok to bude potrebno", rekla je Meloni prije sastanka s francuskim predsjednikom.

Naglašavajući francusko-talijansku predanost, Meloni je rekla da je sustav protuzračne obrane SAMP/T-MAMBA na kojem su dvije zemlje radile mjesecima sada operativan na ukrajinskom bojištu.

20:40 - Uništavanje brane hidroelektrane Kahovka prouzročilo je štetu od 1,2 milijarde eura, rekao je ukrajinski ministar okoliša, upozoravajući da bi mine iskopane u poplavama mogle završiti na obalama drugih europskih zemalja. Rušenje brane 6. lipnja koju su nadzirale ruske snage izazvalo je poplave diljem južne Ukrajine i područja pod ruskom okupacijom regije Herson, usmrtivši više od 50 ljudi i uništivši kuće i obradivo zemljište. Govoreći videovezom na sastanku ministara okoliša zemalja Europske unije, ukrajinski ministar okoliša Ruslan Strilets rekao je da je procjena štete u tijeku, ali da je rušenje brane najveća ekološka katastrofa od ruske invazije u veljači 2022.

"Postoje stvari koje nikada ne možemo obnoviti, a to su ekosustavi koji su se izlili u Crno more. To uključuje 20.000 životinja koje su vjerojatno uginule, uključujući endemske vrste koje su pronađene samo u južnoj Ukrajini", rekao je. Strilets nije precizirao što čini procijenjenih 1,2 milijarde eura štete, ali je rekao da je rušenje brane ostavilo oko milijun ljudi bez pitke vode nakon što se volumen akumulacije Kahovka smanjio za tri četvrtine. “Europa će pronaći ruske mine na svojim plažama”, rekao je.

Ukrajina optužuje Rusiju za bombardiranje brane iz sovjetske ere pod ruskom kontrolom od prvih dana invazije, a Kremlj je optužio Kijev za sabotiranje hidroelektrane. Tim međunarodnih pravnih stručnjaka koji pomažu ukrajinskim tužiteljima u njihovoj istrazi rekao je da je "vrlo vjerojatno" rušenje brane uzrokovano eksplozivom koji su postavili Rusi. Šef politike Europske unije za okoliš Virginijus Sinkevicius rekao je da zemlje EU-a koordiniraju hitne isporuke čamaca, skloništa, vodenih brana, medicinskih materijala i pročišćivača vode. Kao odgovor na probijanje brane, Poljska je rekla da Rusiju treba suspendirati iz Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije i zatražila je od EU-a da koordinira poziv kojeg su podržale Estonija, Litva i Latvija tijekom sastanka ministara okoliša.

18:52 - Ukrajinski prvak u kikboksu Maksim Bordus (23) ubijen je u borbi protiv ruskih snaga, objavila je web stranica koja popisuje sportaše poginule u ratu. Bordus je ubijen 11. lipnja u "žestokim borbama protiv ruskih osvajača", objavili su "Sportski anđeli", ukrajinska web stranica postavljena uz pomoć Sportskog odbora koji okuplja nevladine organizacije i saveze iz neolimpijskog sporta.

Champion of #Ukraine in kickboxing Maxim Bordus died in a battle in the #Zaporizhzhia direction. pic.twitter.com/0WhEHUHh5C — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2023

18:50 - Šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kyrylo Budanov tvrdi da je Rusija minirala jezero koje se koristi za hlađenje reaktora u okupiranoj nuklearnoj elektrani Zaporožje. Za svoju tvrdnju nije pružio nikakve dokaze, prenosi Sky News.

Kompleks sa šest reaktora, najveća europska nuklearna elektrana, okupiran je ubrzo nakon početka ruske invazije prošle veljače.

17:08 - Ruski vojnik koji je uništio tenk Leopard njemačke proizvodnje u bitci u Ukrajini dobio je nagradu od milijun rubalja (11.842 dolara) od privatne zaklade, priopćilo je u utorak rusko ministarstvo obrane. U videu koji je objavilo ministarstvo vidi se kako vojnik Andrej Kravcov sjedi na bolničkom krevetu i prima nagradu od Aleksandra Karelina, trostrukog olimpijskog prvaka u hrvanju grčko-rimskim stilom. Ministarstvo nije reklo kada je i gdje Kravcov uništio tenk niti od čega se liječi u bolnici. Na snimci se činilo da mu nedostaje desna ruka.

17:06 - Ruski predsjednik Vladimir Putin i afrički čelnici razgovarali su o važnosti ruskih isporuka žitarica afričkom kontinentu tijekom vikenda u Sankt Peterburgu, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, dok Moskva tvrdi da sporazum o izvozu žita iz Ukrajine ne ublažava glad u Africi. "Naglašena je važnost isporuka žita, posebno ruskog žita, afričkom kontinentu, najsiromašnijim zemljama", rekao je Peskov novinarima. "Naglašena je važnost nastavka ovih isporuka", dodao je.

Rusko isticanje pitanja opskrbe Afrikom hranom dolazi u trenutku kada Moskva ponovno prijeti da će odustati od crnomorskog sporazuma o žitu 17. srpnja, kada on istječe. Rusija kaže da sporazum, koji je prvi put sklopljen u srpnju prošle godine kako bi se Ukrajini omogućilo da nastavi isporuku žitarica iz svojih crnomorskih luka, ne ublažava glad u Africi na način na koji je prvotno obećano. Putin je izaslanstvu sedam afričkih zemalja u subotu rekao da je samo mali dio žitarica izvezenih iz Ukrajine prema aranžmanu išao u siromašne afričke zemlje. Istaknuo je da je to primjer kako "neokolonijalni" Europljani i Amerikanci obmanjuju međunarodnu zajednicu i Afriku.

"Oni (Zapad) su stoljećima navikli lagati cijelom svijetu. Nastavljaju to činiti i danas", kazao je Putin, priopćio je Kremlj. UN kaže da je sporazum koristio siromašnijim zemljama jer je pomogao sniziti cijene hrane na globalnoj razini. Prema podacima UN-a više od 31 milijuna tona žitarica izvezeno je u okviru pakta, od čega je 43 posto otišlo zemljama u razvoju. Putin je pak ustvrdio da je samo 976.000 tona izvezeno u siromašne afričke zemlje. On i drugi ruski dužnosnici u više su navrata rekli da Rusija razmatra odustajanje od crnomorskog sporazuma jer još uvijek postoje barijere izvozu ruskih žitarica i gnojiva. No, Moskva je do sada svaki put pristala na produljenje sporazuma, posljednji puta 18. svibnja.

13:32 - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je paket pomoći Ukrajini vrijedan 50 milijardi eura.

We have exhausted all flexibility in our EU budget to deal with crisis after crisis.



Now we come with a targeted proposal to better act on the most pressing issues:

→ Ukraine

→ Migration and external challenges

→ Strengthening our competitiveness https://t.co/4f1C5sQiNa — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023

13:00 - Rusija vidi male šanse za mirovne pregovore s Ukrajinom zbog stava Kijeva o tom pitanju unatoč konstruktivnim naporima afričke mirovne misije, rekao je u utorak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi Reuters. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je u subotu 'vrlo produktivne' razgovore s afričkim čelnicima i ostao je otvoren za dijalog i kontakte o Ukrajini, rekao je Peskov. Ali rekao je novinarima da ono što je nazvao poviješću pozicije Kijeva znači da se "teško može govoriti o stabilnim temeljima" za mirovne pregovore.

12:02 - Ukrajina planira napasti Krim raketama dugog dometa HIMARS i raketama Storm Shadow, ustvrdio je ruski ministar obrane Sergej Šojgu. Rekao je da Ukrajina namjerava upotrijebiti oružje SAD-a i Velike Britanije za napad na poluotok koji Moskva kontrolira od 2014.

Takvi napadi, za koje Rusija smatra da su izvan područja onoga što naziva svojom "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini, rezultirali bi odmazdom, citirala je Šojgua ruska državna novinska agencija TASS.

Rusija je ilegalno preuzela poluotok od Ukrajine 2014.

U priopćenju ministarstva obrane Sergeja Šojgua kaže se da bi napad na Krim projektilima Himars i Storm Shadow predstavljao napad "izvan zone specijalne vojne operacije" i da bi značio "punu uključenost Sjedinjenih Država i Velike Britanije u sukob".

"Prema našim informacijama, rukovodstvo oružanih snaga Ukrajine planira udariti na područje Ruske Federacije, uključujući Krim, projektilima Himars i Storm Shadow. Korištenje ovih projektila izvan zone specijalne vojne operacije značit će punu uključenost Sjedinjenih Država i Velike Britanije u sukob i podrazumijevat će trenutne udare na središta donošenja odluka na teritoriju Ukrajine", kazao je .

Šojgu je također ustvrdio da je Rusija proteklih tjedana odbila više od 200 napada iz Ukrajine. Od 4. lipnja oružane snage Ukrajine izvele su 263 napada na položaje ruskih trupa. Zahvaljujući stručnom i nesebičnom djelovanju naših jedinica svi su odbijeni, neprijatelj nije postigao svoje ciljeve.

Ukrajina tvrdi da je u tom razdoblju ponovno zauzela najmanje osam naselja i da je napredovala frontu u regiji Zaporizhzhia za nekoliko kilometara.

11:54 - Američki predsjednik Joe Biden upozorio je da je prijetnja Vladimira Putina korištenjem taktičkog nuklearnog oružja "stvarna" - nekoliko dana nakon što je prebacivanje oružja u Bjelorusiju nazvao "apsolutno neodgovornim". Govoreći na jučerašnjem događaju u Kaliforniji, Biden je rekao da su ga ljudi gledali kao da je "lud" kada je izrazio zabrinutost zbog mogućeg korištenja oružja od strane ruskog čelnika.

No, vojni analitičari s Instituta za proučavanje rata svojim najnovijim komentarom o prijenosu oružja iz Rusije u Bjelorusiju dali su drugačiji ton.

U svom posljednjem ažuriranju sukoba, američki thinktank rekao je da je "dugo procijenio" da će Moskva vjerojatno nastojati zadržati taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji "kako bi konsolidirala de facto kontrolu" nad svojim susjedom - ali "i dalje tvrdi da vrlo je malo vjerojatno da će ovo raspoređivanje imati utjecaja na bojno polje u Ukrajini."

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je prošli tjedan za rusku državnu TV da je njegova zemlja počela s isporukom oružja, za koje je rekao da su neka od njih tri puta snažnija od atomskih bombi koje su SAD bacile na Hirošimu i Nagasaki 1945.

11:50 - Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da ruski predsjednik Vladimir Putin ne bi napao Ukrajinu da je on ostao na dužnosti. Također tvrdi da je odgodio rusku invaziju za nekoliko godina nakon što je rekao Putinu: "Nemoj to učiniti."

On je to komentirao tijekom intervjua za desničarsku američku mrežu Fox News. "Imam vrlo dobar odnos s Putinom. Mislim, nisam razgovarao s njim dugo vremena, ali imam vrlo snažan odnos s Putinom", rekao je Trump.

Prethodno je izjavio da bi okončao rat u roku od 24 sata. "Gledajte, razgovarao sam s njim. Rekao sam, ako to učinite, bit će pakao. Bit će to katastrofa. Nemojte to učiniti", rekao je.

11:00 - Reuters prenosi još komentara ukrajinskih izvora o noćnim napadima ruskih bespilotnih letjelica na zemlju.

Ured predsjednika Volodimira Zelenskog priopćio je da su bespilotne letjelice napale Kijevsku regiju u nekoliko valova, a zračna uzbuna trajala je više od četiri sata. Oštećeno je nekoliko poslovnih i upravnih zgrada te neke privatne kuće, navodi se.

9:00 - Ruska državna novinska agencija Tass javlja da su snage sigurnosti uhitile ukrajinskog državljanina u regiji Kabardino-Balkarija pod sumnjom za špijunažu. U gradu Naljčiku, Kabardino-Balkarska Republika, FSB je zaustavio nezakonite aktivnosti 44-godišnjeg državljanina Ukrajine osumnjičenog za špijunažu. Utvrđeno je da je uhićenik, postupajući po uputama sigurnosne službe Ukrajine, prikupljao i predavao vojne informacije stranom obavještajcu.

Istraga se nastavlja. Ako se proglasi krivim, optužbe za špijunažu nose kaznu od deset do 20 godina zatvora u Rusiji.

8:00 - Vođa Wagnera, Jevgenij Prigožin, uključen je u još jedan "namjerni pokušaj potkopavanja autoriteta službenih vojnih vlasti" u Rusiji, piše Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva u najnovijim obavještajnim podacima. U ponedjeljak je Prigožin rekao da očekuje odgovor ruskog Ministarstva obrane u vezi s ‘ugovorom’ koji je sam izradio i koji je dostavio ministarstvu tri dana prije, priopćilo je ministarstvo obrane.

"Ovo slijedi nakon vlastitog ultimatuma Ministarstva obrane Wagneru i drugim ‘dobrovoljačkim formacijama’ da potpišu ugovore s Ministarstvom obrane do 1. srpnja 2023. Iako sadržaj Prigožinovog dokumenta nije javno objavljen, čin njegove dostave podiže uloge i vrlo je vjerojatno još jedan namjerni pokušaj potkopavanja autoriteta službenih vojnih vlasti. Prigožinov ton prema Ministarstvu obrane postao je nedvosmisleno sukobljavajući. Ministarstvo obrane to gotovo sigurno vidi kao veliku nesreću u trenutku kada se bori s ukrajinskom protuofenzivom", stoji u izvještaju.

Prigožin se mjesecima svađa s ruskom vojskom, optužujući je između ostalog da nije osigurala dovoljno streljiva njegovim snagama. Spor je dosegao novu razinu ovog mjeseca kada je ruski zapovjednik optužio Wagner za otmicu i mučenje njegovih vojnika.

7:25 - Ruska plaćenička skupina Wagner poziva ljude u dobi od 21 do 35 godina s iskustvom igranja video igara da joj se pridruže kao stručnjaci za bespilotne letjelice dok nastoji proširiti svoj regrutni fond nakon teških gubitaka, primjećuje Institut za proučavanje rata u svom najnovijem ažuriranju o sukob.

Regruti skupine objavljuju poruke na platformama društvenih medija, rekao je ISW pozivajući se na ruski oporbeni list Verstka, koji je izvijestio da regrutima nije potrebno prethodno iskustvo.

ISW je također ukazao na audio presretanje koje je objavila ukrajinska Glavna obavještajna uprava (GUR), u kojem ruski vojnik raspravlja o novoj kampanji regrutiranja Wagnera pokrenutoj zbog velikih gubitaka na bojnom polju.

“Nova Wagnerova kampanja za zapošljavanje navodno reklamira obuku s dobro pripremljenim instruktorima, zdravstveno i životno osiguranje, modernu opremu i jamči da će svi novaci dobiti sve obećane isplate”, napisao je ISW.

7:04 - Američki predsjednik Joe Biden kaže da je prijetnja ruskog predsjednika Vladimira Putina korištenjem taktičkog nuklearnog oružja "stvarna", nekoliko dana nakon što je osudio rusko raspoređivanje takvog oružja u Bjelorusiji, javlja Guardian.

U subotu je Biden Putinovu objavu da je Rusija rasporedila svoje prvo taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji nazvao "apsolutno neodgovornom".

6:33 - Nekoliko je zgrada oštećeno u gradu Zaporižja i okolnim predgrađima ruskim granatiranjem u ranim jutarnjim satima u utorak, rekao je lokalni ukrajinski dužnosnik. Nije bilo žrtava, rekao je Yurii Malashko, načelnik regionalne vojne uprave Zaporizhzhia. Malashko je rekao da su napadi bili usmjereni na "područje komunikacija, imovinu i opremu koja pripada poljoprivrednom i poljoprivrednom poduzeću, kao i popularno područje za rekreaciju."

Rusi su dronovima napali i Kijev. Gust dim se vidi nad ukrajinskom prijestolnicom.

6:20 - Kijev je u pregovorima sa zapadnim proizvođačima oružja o povećanju proizvodnje, uključivo u samoj Ukrajini, i mogao bi potpisati ugovore u narednim mjesecima, rekao je ukrajinski dužnosnik za Reuters. Od ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, Kijev se trudi osigurati oružje u rasponu od streljiva do raketnih bacača i projektila.

Dobio je potporu zemalja poput Sjedinjenih Država, Njemačke i Britanije, a Serhij Bojev, zamjenik ministra za stratešku industriju u Ukrajini, rekao je da Kijev pregovara s proizvođačima iz Njemačke, Italije, Francuske i istočne Europe o njihovoj proizvodnji oružja u samoj Ukrajini. "U vrlo smo detaljnim razgovorima s njima. I sigurni smo da ćemo ugovore potpisati u sljedećih nekoliko mjeseci", rekao je Bojev za Reuters na marginama "Paris Air Showa 2023.".

U svibnju je ukrajinski predsjednik Volodímir Zelenski rekao da zemlja surađuje s britanskom obrambenom tvrtkom BAE Systems na uspostavi ukrajinske baze koja bi i proizvodila i popravljala oružje, od tenkova do topništva. Ugovor još nije potpisan.

U Parizu se Bojev sastao s proizvođačima dronova, od velikih međunarodnih obrambenih tvrtki do malih dobavljača. Odbio je reći s kojim se tvrtkama sastao. "Razgovaramo o različitim razinama suradnje. I neke od kompanija kažu da su spremne doći i investirati i proizvoditi bespilotne letjelice", rekao je.

Pregovori o proizvodnji bespilotnih letjelica mogli bi potrajati, ali Bojev je kazao da bi proizvodnja u Ukrajini mogla biti učinkovit način da se iskoristi postojeće stručno znanje o dronovima i otvore radna mjesta u zapadnoj i središnjoj Ukrajini.

Visoki izvor iz europske obrambene industrije, koji nije želio biti imenovan, rekao je da bi europska pravila i standardi oko testiranja dronova mogli otežati tvrtkama da pristanu proizvoditi i testirati dronove u Ukrajini.

Ali Bojev se nada da zemlja može privući strane proizvođače dronova i rekao je da bi ukrajinska vlada mogla ponuditi znatnu potporu.

6:15 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da ukrajinske snage nisu izgubile pozicije u protuofenzivi protiv ruskih snaga, dok su neprijateljske snage pretrpjele samo gubitke. "U nekim sektorima, naše snage se kreću naprijed, u drugima branimo pozicije i odolijevamo napadima okupatora", rekao je Zelenski u svome noćnom video obraćanju.

"Nismo izgubili pozicije, nego ih oslobodili. A oni imaju samo gubitke. Sveukupno, situacija je takva da stvaramo pritisak, što oslobađa put našoj zastavi", rekao je ukrajinski čelnik.