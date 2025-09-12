Drama kod Zeline: Zbog prometne nesuglasice 47-godišnjak pokušao ubiti mladića, obojica bila pod utjecajem alkohola

Noćas, oko 1 sat, u mjestu Nespeš na području Svetog Ivana Zeline došlo je do pokušaja ubojstva nakon razmirice u prometu. Prema policijskim informacijama, nakon verbalnog sukoba 47-godišnjak pod utjecajem alkohola (1,34 g/kg) fizički je napao 23-godišnjaka, također alkoholiziranog (1,14 g/kg), uporabom oštrog predmeta s namjerom da ga usmrti. Ozlijeđenom mladiću liječnička je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Počinitelj je odmah uhićen na mjestu događaja te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
