Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
VERBALNI SUKOB ESKALIRAO

Drama kod Zeline: Zbog prometne nesuglasice 47-godišnjak pokušao ubiti mladića, obojica bila pod utjecajem alkohola

PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
12.09.2025.
u 11:23

Ozlijeđenom mladiću liječnička je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen

Noćas,  oko 1 sat, u mjestu Nespeš na području Svetog Ivana Zeline došlo je do pokušaja ubojstva nakon razmirice u prometu. Prema policijskim informacijama, nakon verbalnog sukoba 47-godišnjak pod utjecajem alkohola (1,34 g/kg) fizički je napao 23-godišnjaka, također alkoholiziranog (1,14 g/kg), uporabom oštrog predmeta s namjerom da ga usmrti. Ozlijeđenom mladiću liječnička je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Počinitelj je odmah uhićen na mjestu događaja te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
Ključne riječi
Sveti Ivan Zelina Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Predstavljanje fotomonografije "Domovinski rat - Priča o pobjedi"
NEVIDLJIVA VOJSKA RATNIH FOTOREPORTERA

Hrvatska pobjeda u 500 fotografija: U NSK predstavljena fotomonografija 'Domovinski rat - Priča o pobjedi'

"Pripadam jednoj od najvažnijih postrojbi iz Domovinskoga rata koja je pridonijela obrani Hrvatske i pobjedi u Domovinskom ratu", rekao je ratni izvjestitelj Stanko Ferić . Ta postrojba nikada nije bila ustrojena i postrojena, rekao je, naglasivši kako je riječ o "nevidljivoj vojsci koja je pravednu borbu hrvatskoga naroda za slobodu i njegove patnje, pothvate i junačke bitke, učinila vidljivima".

Učitaj još