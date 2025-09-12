FOTO Luda vožnja u zagrebačkom Susedgradu: Pijan prešao u suprotnu traku i udario auto

U srijedu oko 19.30 sati u Ulici Ivane Brlić Mažuranić u Zagrebu dogodila se prometna nesreća koju je skrivio 37-godišnji vozač pod utjecajem alkohola (1,60 g/kg). Muškarac je upravljao automobilom zagrebačkih registarskih oznaka i pritom nije vozio sredinom svoje trake, već je djelomično prešao na suprotnu kolničku traku. Tada je prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio automobila dubrovačkih registarskih oznaka koji se kretao iz suprotnog smjera. Od siline udarca vozilo s dubrovačkim tablicama odbačeno je na parkirani automobil, također zagrebačkih registarskih oznaka, a u nesreći je nastala materijalna šteta.

Nesavjesni vozač odmah je uhićen i priveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je predložila maksimalnu novčanu kaznu od 2.810 eura te zabranu upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca. Sud mu je ipak izrekao novčanu kaznu od 1.480 eura te jednomjesečnu zabranu upravljanja automobilom.