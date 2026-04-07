Velika zabrinutost u Austriji i Njemačkoj zbog rata u Iranu

Snježana Herek
07.04.2026.
u 14:02

Ispitanici su izrazili posebno veliku zabrinutost zbog stalnog rasta cijena energenata

Ispitivanje javnog mnijenja koje je je provela austrijska tvrtka TQA Research & Consulting iz Beča, pokazalo je da je gotovo 90 posto stanovnika Austrije i Njemačke vrlo zabrinuto zbog događaja u Iranu i na Bliskom istoku. Ispitanici smatraju, kako navodi austrijski dnevni list “Kurier” da su napadi na Iran neopravdani, a većina anketiranih ne vjeruje da će vojni napadi donijeti dugoročno rješenje. Također su izrazili posebno veliku zabrinutost zbog stalnog rasta cijena energenata. Ispitanici iz obje zemlje dijele slično mišljenje o tome tko snosi primarnu odgovornost za sukob.

Njih oko 40 posto navodi da nekoliko zemalja podjednako snose odgovornost. SAD je naveden na drugom mjestu. Samo svaki deseti ispitanik smatra Iran i Izrael odgovornima za sukob, izvještava dnevni list Tiroler Tageszeitung. Većina ispitanika, njih dvije trećine, smatra da vojni napadi ne mogu dugoročno riješiti sukob. Samo 8 posto Austrijanaca i 9 posto Nijemaca misli suprotno i vidi rješenje u vojnim napadima. Kad je riječ o procjeni posljedica sukoba, ispitanici iz Austrije i Njemačke uglavnom dijele isto mišljenje. Njih čak tri četvrtine navodi rastuće cijene energenata kao glavnu zabrinutost.

Odmah iza toga, s 71 posto glasova, slijede rastuća inflacija odnosno gospodarske posljedice za Europu i vlastitu zemlju. Anketa je također pokazala da je gotovo trećina ispitanika u obje zemlje zabrinuto zbog mogućeg međunarodnog širenja rata i povećane terorističke opasnosti . Zabrinutost novim valom izbjeglica iz bliskoistočne regije zauzima tek šesto mjesto u Austriji (54 posto) i sedmo mjesto u Njemačkoj (50 posto).

Na upit hoće li rat u Iranu i na Bliskom istoku utjecati na ovogodišnja putovanja, i Austrijanci i Nijemci su još uvijek relativno optimistični. Dok 21 posto Austrijanaca smatra da bi njihovi planovi o putovanju u 2026. godini mogli biti snažno ili donekle uzdrmani zbog rata na Bliskom istoku, istog je mišljenja samo 15 posto Nijemaca, pokazala je anketa. To su njihove procjene za ovu godinu. Međutim, kada je riječ o putovanjima u budućnosti, gotovo svaki treći Austrijanac smatra da će rat na Bliskom istoku ubuduće snažno ili vrlo snažno utjecati na njihovu odluku o putovanju.

U Njemačkoj je ta brojka nešto manja od polovice. Anketa je također pokazala da kada je riječ o putovanjima u budućnosti, 12 posto Austrijanaca i Nijemaca uopće to ne zabrinjava. Oni smatraju da nekih bitnih promjena vezanih uz njihove odluke o putovanjima neće biti. Austrijski mediji navode da je ispitivanje javnog mnijenja napravljeno online, te da se temelji na odgovorima 1.000 sudionika iz Austrije i Njemačke, u dobi od 16 do 65 godina. Anketa je provedena 13. i 20. ožujka 2026. godine. Osim procjene posljedica rata na Bliskom istoku, anketa je istraživala i stavove Austrijanaca i Nijemaca o Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026., Eurosongu 2026. u Beču te korištenju umjetne inteligencije. Međutim, o tome, ovaj put nisu izneseni podaci.
Trump u govoru više puta kritizirao američke saveznike: "NATO nam nije pomogao"
Ključne riječi
Njemačka Austrija anketa rat Bliski istok

