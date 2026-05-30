PRIJETNJA IZ WASHINGTONA

Suez i Panama se naplaćuju, a zašto se ne smije Hormuz?

VL
Autor
Deutsche Welle
30.05.2026.
u 16:13

Američka administracija nastavlja pozivati brodarske tvrtke da ne prihvaćaju iranske uvjete, upozoravajući na mogućnost sekundarnih sankcija.

Iran se suočava s novim kritikama nakon odluke o uvođenju visokih naknada za prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih energetskih koridora. Teheran potez opravdava ratnim štetama, sigurnosnim mjerama i troškovima održavanja plovnog puta, dok dio međunarodne zajednice tvrdi da za takvu naplatu nema pravnu osnovu.

Iako su pojedini brodari prihvatili nove uvjete, najveće svjetske pomorske kompanije odbijaju plaćati naknade. Američki Institut za proučavanje rata (ISW) takvu je praksu opisao kao „iznuđivanje” na moru.

Prema informacijama Reutersa, protiv iranskih nameta zajednički su se izjasnile Sjedinjene Države, Kina i više država Perzijskog zaljeva. Stručnjaci pritom upozoravaju da međunarodno pravo jamči slobodan tranzit kroz Hormuški tjesnac te da priobalne države mogu naplaćivati samo konkretne usluge povezane s plovidbom, piše DW.

Za razliku od Hormuza, Sueski i Panamski kanal imaju poseban status jer je riječ o umjetno izgrađenim plovnim putovima čije se korištenje naplaćuje temeljem međunarodnih sporazuma. Slična ograničenja vrijede i za Bospor i Dardanele, gdje je režim plovidbe definiran Konvencijom iz Montreauxa.

Pitanje prolaska kroz Hormuz postalo je jedna od ključnih tema američko-iranskih pregovora. Washington inzistira na tome da tjesnac ostane otvoren međunarodnoj plovidbi bez posebnih dozvola i dodatnih troškova.

„Tjesnac će biti otvoren za sve, to su međunarodne vode", izjavio je američki predsjednik Donald Trump novinarima tijekom sjednice kabineta u Bijeloj kući. „Mi ćemo ga čuvati, ali nitko ga neće kontrolirati."

Osvrnuo se i na sudjelovanje Omana u planovima Teherana, poručivši oštro: „Oman će se morati ponašati kao i svi ostali, ili ćemo ga morati izbrisati s karte."

Američka administracija nastavlja pozivati brodarske tvrtke da ne prihvaćaju iranske uvjete, upozoravajući na mogućnost sekundarnih sankcija. Istodobno se, u suradnji s Ujedinjenim narodima, priprema međunarodni sigurnosni okvir za zaštitu plovidbe kroz Hormuški tjesnac nakon završetka sukoba.

Avatar southman
southman
16:28 30.05.2026.

Preglupo pitanje

