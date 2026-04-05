Trump zaprijetio Irancima napadom, oglasile se Kina i Rusija: Imaju poruku

22:38: Kina je spremna nastaviti surađivati s Rusijom u Vijeću sigurnosti UN-a te nastojati smiriti situaciju na Bliskom istoku, rekao je ministar vanjskih poslova Wang Yi svome ruskom kolegi Sergeju Lavrovu u telefonskom pozivu u nedjelju. Wang je rekao da je temeljni način rješavanja navigacijskih pitanja u Hormuškom tjesnacu postizanje primirja što je prije moguće, dodavši da se Kina uvijek zalagala za političko rješenje gorućih pitanja putem dijaloga i pregovora.

Do poziva ministara vanjskih poslova dolazi uoči glasanja u Vijeću sigurnosti UN-a sljedeći tjedan prema rezoluciji Bahraina o zaštiti komercijalne plovidbe u i oko Hormuškog tjesnaca. Kao stalne članice UN-ova Vijeća sigurnosti, Kina i Rusija trebale bi "usvojiti objektivan i uravnotežen pristup te težiti stjecanju većeg razumijevanja i potpore međunarodne zajednice", rekao je Wang Lavrovu, prema priopćenju njegova ministarstva.

U priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da su ministri razgovarali o načinima postizanja ubrzanog primirja i "pokretanja političko-diplomatskog dijaloga". "Izraženo je zadovoljstvo zbog podudarnosti u pristupima Rusije i Kine glede većine globalnih pitanja, uključujući situacije glede Irana, koja se odnosi na neopravdanu agresiju SAD-a i Izraela protiv te zemlje", navodi se.

Kina je iznova pozivala na primirje u zaljevskim zemljama i na Bliskom istoku, pozivajući na okončanje ratovanja koje traje duže od mjesec dana i zbog čega je zatvoren Hormuški tjesnac, ključna trgovinska arterija za naftu i plin.

21:55: Izraelski Visoki sud pravde povećao je dopušteni broj vjernika na molitvi kod Zapadnog zida s 50 na 100, nakon zahtjeva vjerskih čelnika za ublažavanje mjera uvedenih zbog prijetnje raketnim napadima iz Irana. Istodobno, vlasti su dopustile prosvjed u Tel Avivu s 600 sudionika, što je izazvalo kritike premijera Benjamina Netanyahua zbog, kako tvrdi, neujednačenih kriterija.

„Sloboda prosvjeda jest važna, ali sloboda molitve nije ništa manje važna. U ratnim okolnostima jedino je Stožer za zaštitu civilnog stanovništva nadležan za donošenje sigurnosnih mjera“, poručio je Netanyahu, piše Sky News.

21:36: Kraljevsko ratno zrakoplovstvo Ujedinjenog Kraljevstva tijekom noći oborilo je „više iranskih bespilotnih letjelica”, priopćilo je Ministarstvo obrane u najnovijem izvješću. U priopćenju se navodi kako britanski borbeni zrakoplovi tipa Typhoon i F-35 nastavljaju provoditi obrambene misije nad istočnim Sredozemljem, Jordanom, Bahreinom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uz potporu zrakoplova za dopunu gorivom u zraku Voyager iz sastava Kraljevskog ratnog zrakoplovstva te helikoptera Merlin i Wildcat Kraljevske mornarice. Ministarstvo dodatno ističe kako su „mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini” te naglašava da Ujedinjeno Kraljevstvo „nastavlja usko surađivati” sa svojim saveznicima.

21:22: Izvješća da je britanski ratni brod u Sredozemlju danas poslijepodne pogođen projektilima Hezbollaha nisu točna, poručili su obrambeni izvori za Press Association. Glasine su se proširile društvenim mrežama, gdje se tvrdilo da je brod Kraljevske mornarice pretrpio oštećenja nakon napada libanonske militantne skupine, uz navode da je navodno zamijenjen za izraelsko plovilo.

Međutim, izvor iz britanskog Ministarstva obrane (MoD) izjavio je za PA kako su takve tvrdnje netočne. Razarač HMS Dragon, tipa 45 Kraljevske mornarice, upućen je u istočni Mediteran radi zaštite britanskih zračnih baza na Cipru. Riječ je o jednom od više britanskih vojnih kapaciteta raspoređenih u regiji, čija je zadaća obrana baza Ujedinjenog Kraljevstva i saveznih zemalja od bespilotnih letjelica iranske proizvodnje i drugih vrsta naoružanja.

20:42: U razgovoru za australski medij ABC News američki predsjednik izjavio je kako očekuje da će iranska vlada postići sporazum „u danima, a ne u tjednima”. „Ako se to dogodi, dogodi se. A ako se ne dogodi, raznijet ćemo cijelu zemlju”, poručio je Trump. „Razorit ćemo, kao što sam rekao, bit će to dan rušenja mostova i dan uništavanja elektrana u Iranu.”

Trump je dodao kako je „vrlo malo toga izvan dosega” u slučaju da dogovor ne bude postignut. Na pitanje znači li to da bi mete mogle uključivati i civilnu infrastrukturu, odgovorio je: „Ne želim o tome govoriti.” Upitan hoće li produljiti rok kako bi Iranu dao više vremena za postizanje mirovnog sporazuma, Trump je kratko uzvratio: „Imaju dovoljno vremena za dogovor.” „Ne žele postići sporazum; njihova će zemlja nestati.”

20:02: Rusko Ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je kako je čelni ruski diplomat, Sergej Lavrov, telefonski razgovarao sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem. Kako se navodi u priopćenju, Lavrov je izrazio nadu da će napori usmjereni na smirivanje rata uroditi plodom, istaknuvši pritom kako bi Sjedinjene Američke Države mogle pridonijeti tom cilju „napuštanjem retorike ultimatuma te vraćanjem situacije u okvir pregovaračkog procesa”.

Ministarstvo također navodi da su obje strane „pozvale na suzdržanost od poteza, uključujući i one u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, koji bi mogli ugroziti preostale izglede za napredak političkih i diplomatskih napora u rješavanju krize”.

19:23 - Visoki iranski dužnosnik odgovorio je na najnoviji ultimatum američkog predsjednika Donalda Trumpa rekavši da će se Hormuški tjesnac, ključna naftna prometnica, "ponovno otvoriti" tek kada se financijska šteta od rata "u potpunosti nadoknadi".

19:15 - Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom PAKLU" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi PAKAO za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi“, napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X on Sunday. "Nemojte se zavaravati, ratnim zločinima nećete ništa postići. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre", poručio je.

18:53 - Donald Trump se ponovno oglasio, čini se pojašnjavajući rok koji je Iran postavio za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je: "Utorak, 20 sati po istočnom vremenu!" ( 2 sata u srijedu po našem vremenu). Trump je zaprijetio da će ciljati kritičnu iransku infrastrukturu ako se ključna brodska ruta ne ponovno otvori do kraja njegovih rokova. Rekao je da će utorak biti "dan elektrane i dan mosta, sve u jednom".Međutim, također je sugerirao da postoji "dobra šansa" da Iran postigne dogovor do sutra, rekavši za Fox News da Teheran "sada pregovara".

18:00: Tri teška bombardera United States Air Force tipa B-1B Lancer poletjela su u nedjelju u 15:45 sati po britanskom ljetnom vremenu iz baze RAF Fairford u Gloucestershireu – gotovo je sigurno kako im je odredište Iran. Svaki od ovih zrakoplova sposoban je nositi više komada tzv. „bunker buster“ naoružanja, namijenjenog uništavanju duboko ukopanih ciljeva.

Već tjednima iz ove baze polijeću bombarderi tipa B-52 i B-1B kako bi napadali ciljeve, koristeći kombinaciju vođenih bombi JDAM i krstarećih projektila dugog dometa. Zrakoplovi koji su poletjeli ovoga poslijepodneva najvjerojatnije se nalaze na misiji koja će trajati 15 ili više sati, uz više dopuna gorivom tijekom leta, kako na putu prema cilju, tako i pri povratku.

17:45: Predsjednik Donald Trump izjavio je u intervjuu za Fox News da su SAD preko kurdskih snaga slale oružje s ciljem poticanja prosvjeda u Iranu, iako postoje indicije da je dio opreme zadržan. Navodi se nadovezuju na ranija medijska izvješća o pokušajima destabilizacije režima kroz jačanje kurdskih skupina i poticanje unutarnjih nemira, uz moguću američku i izraelsku potporu. Stručnjaci upozoravaju da su takvi planovi vojno ograničeni i rizični, dok regionalni akteri i kurdski dužnosnici uglavnom negiraju sudjelovanje ili izražavaju protivljenje, naglašavajući opasnost šire eskalacije i destabilizacije regije.

17:19: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako razmatra mogućnost da „sve digne u zrak i preuzme naftu“ u Iranu ukoliko se u kratkom roku ne postigne dogovor o okončanju rata, izvijestio je Fox News. Ipak, u razgovoru s glavnim vanjskopolitičkim dopisnikom te televizijske kuće, Trump je istaknuo kako postoji „dobra vjerojatnost” da će sporazum biti postignut već sutra. „Pregovori su u tijeku,” poručio je.

17:13: Mahdi Tabatabaei, savjetnik u Uredu predsjednika Irana, izjavio je kako će Hormuški tjesnac „biti ponovno otvoren“ onoga trenutka kada „dio tranzitnih pristojbi bude iskorišten za nadoknadu cjelokupne štete prouzročene ratom”. Iranski dužnosnici i zastupnici već su ranije spominjali mogućnost uvođenja tranzitnih naknada, odnosno cestarina, za plovila koja prolaze tim strateški iznimno važnim pomorskim pravcem.

Osvrćući se na najnovije izjave Donalda Trumpa, Tabatabaei je ustvrdio kako je američki predsjednik „potaknuo rat punih razmjera u regiji te i dalje nastavlja s prijetnjama”. Dodao je kako su Trumpove „uvrede i besmislice“ izraz „čiste očajnosti i bijesa”.

16:39: Kontejnerski brod u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prijavio je „višestruke udare nepoznatih projektila” u svojoj neposrednoj blizini, izvijestila je britanska služba UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Incident se dogodio u luci Khor Fakkan, u trenutku kada se brod nalazio u fazi ukrcaja tereta, navode iz UKMTO-a.

Riječ je o organizaciji pod vodstvom Kraljevske mornarice, koja posreduje između trgovačke plovidbe i vojnih snaga s ciljem osiguravanja pomorske sigurnosti. Iran je poručio kako „neprijateljski neangažirana plovila” mogu koristiti Hormuški tjesnac, no ratna zbivanja, tijekom kojih je više brodova bilo izloženo napadima, uvelike su poremetila uobičajeni promet i transportne tokove.

15:15: Američki predsjednik Donald Trump uputio je Iranu iznimno oštru i vulgarno intoniranu poruku, zaprijetivši vojnom akcijom ako Teheran ne pristane na dogovor i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. „Otvorite taj j***** tjesnac, vi luđaci, ili ćete živjeti u paklu – SAMO GLEDAJTE!“, poručio je američki predsjednik putem platforme Truth Social. Iz Bijele kuće time se signaliziraju mogući planovi za napade na ključne ciljeve, iako se rokovi za otvaranje tjesnaca stalno pomiču, uz Trumpovu tvrdnju da će se prolaz „prirodno otvoriti”. U međuvremenu, gotovo potpuna blokada tjesnaca, kroz koji prolazi oko 20 % svjetske nafte, već podiže cijene goriva, dok istraživanja pokazuju slabu potporu ratu među američkom javnošću, unatoč Trumpovim procjenama da bi sukob mogao brzo završiti.

13.38: Četverogodišnja djevojčica jedna je od sedam osoba koje su poginule u izraelskom zračnom napadu na jug Libanona, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva, prenosi Sky News. Izraelska vojska (IDF) pogodila je mjesto Kfar Hatta, nedaleko od obalnog grada Sidona, nakon što je dan ranije stanovnicima upućen poziv na evakuaciju. U tom području boravi velik broj raseljenih osoba koje su već ranije pobjegle s juga zemlje, navodi Sky News.

13.20: Prekid internetske veze u Iranu dosegnuo je rekordne razmjere i ušao u 37. uzastopni dan, čime je postao najdulje zabilježeno nacionalno gašenje interneta, navodi jedan od računa za praćenje internetskih restrikcija. Ukupno je riječ o 864 sata bez pristupa globalnoj mreži. Prema izvješću organizacije NetBlocks, Iran je pritom prvi slučaj države koja je ranije imala pristup internetu, a zatim se vratila na zatvorenu nacionalnu mrežu. Za razliku od toga, zemlje poput Sjeverne Koreje nikada nisu ni imale otvoren pristup globalnom internetu. Iranske vlasti suočavaju se s optužbama da su isključile internet i telefonske linije kako bi ograničile komunikaciju tijekom prosvjeda u zemlji.

13.00: New York Times objavio je da su nakon spašavanja časnika za oružje F-15E dva transportna zrakoplova (vjerojatno C-130) koja su se koristila za transport osoblja iz Irana „zaglavila“ u području spašavanja nakon što su sletjela u Iran. Navodno je tada odlučeno dovesti 3 nova zrakoplova za provođenje evakuacija i raznijeti 2 zaglavljena zrakoplova kako bi se spriječilo njihovo zarobljavanje od strane iranskih snaga. Fotografije koje se dijele društvenim mrežama, a snimili su ih iranski civili na licu mjesta, prikazuju ostatke uništenih C-130 zrakoplove, ali i ostatke još jedne letjelice, helikoptera MH-6M "little bird", kojeg NYT ne spominje. Taj lagani helikopter koristi se za specijalne operacije u američkoj vojsci.

11.20: Iranski državni mediji otvoreno osporavaju tvrdnje da su američke snage uspješno spasile člana posade srušenog borbenog aviona F-15, dovodeći u pitanje verziju događaja koju je iznio američki predsjednik Donald Trump, piše CNN. Trump je, podsjetimo, objavio da je zrakoplovac spašen u velikoj operaciji u kojoj su sudjelovali “deseci zrakoplova naoružanih najjačim oružjem”, dodajući da je ozlijeđen, ali da će se oporaviti.

Prema analitičarima, takva operacija spriječila je da pilot postane “pregovarački adut” Teherana. No iranska agencija Tasnim News Agency, pozivajući se na vojni vrh, tvrdi suprotno – da je operacija spašavanja propala te da su iranske snage uništile više američkih letjelica u južnoj pokrajini Isfahan.

If the United States gets three more victories like this, it will be utterly ruined. 👏 pic.twitter.com/jutDghVrjz — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026

Kako navode, pogođena su dva helikoptera Black Hawk i jedan vojni transportni avion C-130, koji su, prema njihovim tvrdnjama, ostali u plamenu. Iranski mediji objavili su i snimke koje navodno prikazuju olupine letjelica u pustinjskom području. Autentičnost tih snimki zasad nije potvrđena, a CNN navodi da je zatražio komentar američke vojske. Iz Irana stižu i optužbe da Trump pokušava prikriti neuspjeh operacije, dok je predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf poručio da bi “još nekoliko takvih pobjeda značilo potpuni slom Sjedinjenih Država”.

10.50: Nekoliko zrakoplova uništeno je tijekom američke misije pronalaženja pilota aviona srušenog u Iranu, izjavila je Revolucionarna garda u nedjelju koju je citirala novinska agencija Tasnim. "Tijekom zajedničke operacije (zrakoplovstva, kopnenih snaga, Basidža i policijskog zapovjedništva), neprijateljski zrakoplovi su uništeni", rekla je skupina nakon što je iransko policijsko zapovjedništvo objavilo da je američki zrakoplov C-130 oboren na jugu Isfahana. Glasnogovornik središnjeg stožera Hatam al-Anbija, združenog zapovjedništva iranskih oružanih snaga, rekao je da su među oborenim zrakoplovima bili vojni transportni zrakoplov C-130, kao i dva helikoptera Black Hawk. Ranije u nedjelju, iranska vojska je također priopćila da je oborila izraelski dron u istoj pokrajini, prenosi Reueters.

10.40: Izraelska vojska oglasila se nakon optužbi da je u napadu u Teheranu pogođen i medicinski kompleks, uključujući poznati Pasteurov institut. Iransko ministarstvo zdravstva ranije je priopćilo da je taj znanstveno-medicinski centar, star više od stoljeća, teško oštećen te da su uništeni laboratoriji, istraživački odjeli i administrativne zgrade. Na upit Sky Newsa, iz IDF-a poručuju da meta napada nije bila medicinska ustanova.

– Gađali smo vojno zapovjedništvo iranskog režima u Teheranu, koje je namjerno izgrađeno u blizini Pasteurovog instituta – naveo je glasnogovornik. Dodao je kako izraelska vojska djeluje u skladu s međunarodnim pravom te da ne cilja civilne objekte. – Ne gađamo civilne ustanove, uključujući istraživačke i medicinske institucije koje uživaju posebnu zaštitu, već isključivo vojne ciljeve – istaknuo je, uz osudu svake štete nanesene civilnim objektima.

9.30: Izraelska vojska objavila je da je u posljednja 24 sata izvela napade na više od 120 ciljeva u središnjem i zapadnom Iranu. Prema navodima Izraelskih obrambenih snaga (IDF), među pogođenim metama nalazila su se postrojenja povezana s balističkim projektilima, lokacije za proizvodnju i lansiranje dronova te sustavi protuzračne obrane.

⭕️✈️24 HOUR RECAP: The IAF struck 120+ targets of the Iranian regime in central & western Iran.



Targets included: ballistic missiles array sites, UAV production and launching sites, & air defense sites. pic.twitter.com/8ivPlbdm7y — Israel Defense Forces (@IDF) April 5, 2026

8.22: Spašeni član posade srušenog američkog borbenog aviona bio je časnik za sustav naoružanja koji je nakon katapultiranja u petak zadobio ozljede, ali je unatoč tome uspio hodati i više od jednog dana skrivati se u planinskom području, izbjegavajući hvatanje, prenosi Axios pozivajući se na američke dužnosnike. Prema istim izvorima, riječ je o izuzetno složenoj operaciji u kojoj je sudjelovala specijalizirana postrojba komandosa uz snažnu zračnu podršku. Američke snage tijekom izvlačenja ispalile su intenzivnu vatru kako bi osigurale teren, a sve uključene snage u međuvremenu su napustile Iran.

Nakon rušenja zrakoplova, pilot i časnik za sustav naoružanja uspjeli su uspostaviti kontakt putem komunikacijskih sustava. Pilot je spašen već nekoliko sati nakon incidenta, no tijekom te akcije iranske snage pogodile su američki helikopter Black Hawk, pri čemu su članovi posade ozlijeđeni, iako je letjelica uspjela nastaviti let. Potraga za drugim članom posade potrajala je znatno dulje. Ključnu ulogu, prema navodima, imala je CIA, koja je pokrenula i operaciju obmane, šireći informacije unutar Irana da je zrakoplovac već pronađen i da se provodi kopnena evakuacija. Istodobno su korištene napredne obavještajne metode kako bi se utvrdila njegova točna lokacija.

– Ovo je bila poput potrage za iglom u plastu sijena, ali u ovom slučaju radilo se o hrabrom američkom vojniku skrivenom u planinskom procjepu – naveo je jedan od dužnosnika. Nakon što je CIA locirala zrakoplovca, informacije su podijeljene s Pentagonom i Bijelom kućom, a Donald Trump naredio je hitnu akciju spašavanja. Trump i njegov tim cijelu su operaciju pratili iz situacijske sobe u Bijeloj kući.

8.20: Spašavanje američkog pilota bilo je “moralni imperativ” jer bi u suprotnom vjerojatno bio zarobljen i iskorišten u propagandne svrhe, izjavila je Negah Angha, bivša savjetnica predsjednika Joe Biden, gostujući na Sky Newsu. – Ovo su vrlo dobre vijesti. Izbjegnuta je žrtva na neprijateljskom teritoriju. Spriječeno je da američki vojnik bude zarobljen i postane ratni zarobljenik. Iranci bi ga gotovo sigurno paradirali u propagandne svrhe – rekla je. Spašavanje je opisala kao taktički uspjeh, ali upozorila da ne predstavlja nužno prekretnicu u sukobu. Istaknula je da je operacija ipak pokazala i slabosti, budući da je Iran uspio srušiti američki borbeni avion, što, kako kaže, “narušava percepciju potpune zračne nadmoći SAD-a”. Dodala je i da je uspješna akcija važna za biračku bazu Donald Trump, posebno za dio koji je zabrinut zbog američkog angažmana u ovom sukobu.

7.35: Iranski državni mediji izvijestili su da su u zračnim napadima na području gdje se navodno nalazio nestali američki zrakoplovac poginule najmanje četiri osobe. Prema navodima agencije Tasnim, lokalni guverner ranije je izjavio da su u napadima u planinskom području pokrajine Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad na jugozapadu Irana poginule najmanje tri osobe, za što je okrivio SAD i Izrael. U međuvremenu je zamjenik guvernera pokrajine, Fattah Mohammadi, potvrdio za iranske medije da je broj poginulih porastao na četiri. Nije jasno jesu li ovi napadi povezani s operacijom spašavanja američkog člana posade.

7.05: Iranski mediji tvrde da je tijekom potrage za nestalim američkim zrakoplovcem oboren američki dron. Prema navodima povezanima s vlastima u Teheranu, srušili su bespilotnu letjelicu dok je sudjelovala u operaciji potrage. Kako prenosi poluslužbena agencija Fars, pozivajući se na odnose s javnošću IRGC-a, dron se srušio u južnoj iranskoj pokrajini Isfahan, što potvrđuju i izvori bliski agenciji Tasnim. Ove tvrdnje zasad nisu potvrđene od strane Sjedinjenih Američkih Država.

7.00: Drama spašavanja američkog vojnika iza neprijateljskih linija dobiva nove detalje – operacija je, prema riječima Donalda Trumpa, uključivala “desetke zrakoplova” poslanih duboko na teritorij Irana. Trump je u objavi na Truth Socialu naveo da se nestali član posade nalazio “iza neprijateljskih linija, u opasnim planinama Irana”, dok su raniji izvještaji sugerirali da bi se mogao nalaziti na području planinske pokrajine Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad na jugozapadu zemlje.

Unatoč izuzetno rizičnoj misiji i razmjeni vatre na terenu, američke snage uspjele su izvesti operaciju bez gubitaka. Kako je Trump istaknuo, “nijedan Amerikanac nije ubijen niti ranjen” tijekom akcije. Spašeni član posade pritom je zadobio ozljede, ali, prema njegovim riječima, “bit će sasvim dobro”. Trump je operaciju nazvao “čudesnom”, dodavši da je uslijedila nakon još jedne uspješne, ali tada neobjavljene akcije spašavanja drugog pilota, kako se ne bi ugrozila ova misija. – Nikada nećemo ostaviti američkog vojnika iza sebe! Bog blagoslovio Ameriku i naše vojnike – poručio je Trump, uz čestitku povodom Uskrsa.

6.54: Drama koja je satima držala napetost – završila je spašavanjem. Nestali član posade američkog borbenog aviona F-15E pronađen je tijekom noći u Iranu, a potom je izvedena i rizična akcija izvlačenja. Kako je za Al Jazeeru otkrio izvor iz američke vlade, nešto iza 6 sati ujutro potvrđeno je da je član posade – čiji identitet i spol zasad nisu objavljeni – siguran i izvan iranskog teritorija te izvan neposredne opasnosti.

Samo nekoliko sati ranije informacije su bile znatno neizvjesnije. Američki dužnosnik tada je tvrdio da je operacija spašavanja još uvijek u tijeku. Iako je bilo potvrđeno da je nestali član posade pronađen, naglašeno je da još nije na sigurnom, odnosno da spasilački tim tek treba uspješno napustiti iranski teritorij. Situacija na terenu bila je izuzetno napeta – tijekom akcije izbila je žestoka pucnjava, a opasnost je u jednom trenutku prijetila i spašavanoj osobi i pripadnicima tima uključenog u operaciju.

6.30: Kuvajtska naftna kompanija (KPC) objavila je da je nakon napada dronom u nedjelju rano ujutro, izbio požar u naftnom kompleksu Shuwaikh, u kojem se nalaze Ministarstvo nafte i sjedište KPC-a, prenosi kuvajtska državna novinska agencija. Za sada nema ozlijeđenih. Timovi hitne pomoći su na terenu, kao i vatrogasci koji gase požar. Kuvajtski državni mediji, pozivajući se na Ministarstvo financija, izvijestili su da je iranski dron napao uredski dio vladina ministarstva u Shuwaikhu. Pritom je počinio značajnu materijalnu štetu, ali nije bilo žrtava.