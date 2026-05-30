U Beču utemeljena Hrvatska interkontinentalna lirika, da hrvatska riječ živi, putuje i povezuje

Hrvatska poezija je u četvrtak, u toploj i živopisnoj atmosferi prostorija FA Šokadija u Beču, dobila svoj novi dom bez granica. Kako je medije izvijestila dopredsjednica Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) za Europu, pjesnikinja Anamarija Manestar, na osnivačkoj skupštini svečano je utemeljen Hrvatska interkontinentalna lirika (HIL), udruga koja okuplja pjesnike, stvaratelje i ljubitelje pisane riječi iz Hrvatske, iseljeništva i cijeloga svijeta.

“Udruga je nastala iz potrebe da se hrvatski glas čuje jasnije, dalje i toplije, HIL je već na početku pokazala da je više od udruge-ona je prostor susreta, prepoznavanja i zajedništva. Inicijativu su pokrenuli Mijo Mišo Bijuklić i Hrvatski svjetski kongres, vođeni željom da hrvatska poezija dobije mjesto u kojem može živjeti slobodno, bez geografskih i simboličkih ograničenja. Pjesnici koji danas čine HIL već su godinama stvarali zajedno, dijelili projekte, antologije i poetske večeri, a sada su svoju suradnju pretvorili u trajnu, organiziranu književnu zajednicu.

Skupština je protekla u ugodnom ozračju, uz druženje, ukusne zalogaje i glazbenu pratnju koja je dodatno naglasila poetski duh večeri. U takvom raspoloženju jednoglasno je izabrano vodstvo nove udruge: predsjednik Mijo Mišo Bijuklić, potpredsjednik Josip Zahorodni, tajnica Maja Grošinić i blagajnik Mile Pemper.

Prošireno predsjedništvo čine predstavnici hrvatskih pjesnika sa svih kontinenata: Ivana Bačić Serdarević iz Australije, Gabrijela Brajević iz Sjeverne Amerike, Anica Markov iz Južne Amerike, Jasna Šego iz Europe i Dominik Trefil iz Azije. U ime Hrvatskog svjetskog kongresa okupljenima se obratio predsjednik HSK-a Igor Lacković, istaknuvši da je HSK ponosni suinicijator projekta koji povezuje hrvatsku riječ preko oceana.

Naglasio je da je HIL most između domovine i dijaspore, tradicije i suvremenosti, te da je kultura temelj identiteta, a poezija njegov najčišći izraz. Poručio je da HSK s punim povjerenjem i trajnom podrškom stoji iza inicijative koja povezuje Hrvate kroz stvaralaštvo, jezik i emociju.

Novi predsjednik HIL-a, Mijo Mišo Bijuklić, u svom je govoru istaknuo da hrvatska skitnja stihom i prozom traje već godinama, kroz sve kontinente i bezbroj susreta divnih ljudi. “Nikada nismo bili službeno registrirani, iako prepoznati. Sada, u Tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, sazreli smo da imamo svoje ime i prezime. Želimo generacijama ostaviti nešto ljudski iskreno i dobrotom hranjeno. Ovo je povijesni trenutak u kojem smo osnovali Hrvatsku interkontinentalnu liriku — da hrvatska riječ živi, putuje i povezuje.”

U završnom dijelu večeri okupljenima se obratio domaćin susreta, Mato Šimičić, predsjednik FA Šokadija i novi član Nadzornog odbora HIL-a. Poželio je dobrodošlicu svim novim članovima, naglasivši da su dobrodošli na radu za boljitak hrvatske poezije, uz poruku: “Neka vam život bude poezija.” Program je vodila Anamarija Manestar, dopredsjednica HSK-a za Europu i sama pjesnikinja, koja je svojim riječima unijela toplinu i ritam u večer, dok je glazbenik Matko Dišipulo svojim nastupom dodatno naglasio ljepotu trenutka i povezanost umjetnosti.

Kako je u priopćenju istaknuto, HIL će djelovati kao međunarodna platforma koja povezuje autore, potiče nove projekte, njeguje književne susrete i gradi mostove između hrvatskih zajednica diljem svijeta, s misijom da hrvatska poezija diše punim plućima, gdje god se nalazila. Osnivanjem Hrvatske interkontinentalne lirike hrvatska je književnost dobila novu zvijezdu vodilju, onu koja svijetli preko oceana, spaja udaljene glasove i podsjeća da se poezija rađa ondje gdje se ljudi prepoznaju u riječima.