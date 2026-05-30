Ujedinjeni narodi dodaju izraelske snage na svoj popis počinitelja seksualnog nasilja povezanog sa sukobima

Ujedinjeni narodi prvi su put uvrstili izraelske oružane i sigurnosne snage na popis strana za koje postoje vjerodostojne informacije o obrascima seksualnog nasilja povezanog s oružanim sukobima. Odluka je objavljena u 17. godišnjem izvješću UN-a o seksualnom nasilju u sukobima, koje obuhvaća 21 ratom pogođenu zemlju. Izvješće upozorava na nagli porast broja slučajeva diljem svijeta te ističe da seksualno nasilje ostaje jedno od najbrutalnijih sredstava zastrašivanja, ponižavanja i represije nad civilnim stanovništvom.

Glavni tajnik UN-a prvi je put uvrstio izraelske oružane i sigurnosne snage na popis aktera uključenih u vjerodostojne obrasce seksualnog nasilja povezanog sa sukobima, navodi se u 17. godišnjem izvješću o seksualnom nasilju u sukobima koje je predstavila Pramila Patten, posebna predstavnica glavnog tajnika UN-a za seksualno nasilje u sukobima.

Na konferenciji za novinare u sjedištu UN-a u New Yorku Patten je objavila da su ove godine na popis dodane dvije nove strane – izraelske te ruske oružane i sigurnosne snage. Prema izvješću, izraelske snage, uključujući Izraelske obrambene snage, Izraelsku zatvorsku službu, njezinu specijalnu jedinicu Keter te policijsku protuterorističku postrojbu Yamam, uvrštene su zbog, kako navodi UN, „vjerodostojnih informacija koje ukazuju na kontinuirane obrasce silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja“.

Patten je pojasnila da su izraelske institucije već u prethodnom izvješću bile upozorene na mogućnost uvrštavanja zbog dokumentiranih kršenja i kontinuiranog uskraćivanja pristupa timovima UN-a za praćenje i provjeru navoda. Budući da su oba problema ostala prisutna tijekom cijelog razdoblja izvješćivanja, donesena je odluka o formalnom uvrštavanju na popis.

Naglasila je da ograničen pristup osoblju UN-a i promatračima za ljudska prava i dalje ozbiljno otežava dokumentiranje i provjeru zločina. Mnogi slučajevi koji uključuju palestinske pritvorenike mogu se potvrditi tek nakon njihova puštanja na slobodu, dok su poteškoće s pristupom Pojasu Gaze odgodile dokumentiranje niza navodnih kršenja.

Unatoč tim ograničenjima, UN je tijekom 2025. godine verificirao 31 slučaj seksualnog nasilja povezanog sa sukobom koji se pripisuje izraelskim snagama. Među žrtvama je bilo 14 muškaraca, sedam žena i devetero djece iz Pojasa Gaze i sa Zapadne obale. Prema izvješću, većina slučajeva dogodila se u pritvorskim objektima, dok su dodatni incidenti zabilježeni na vojnim kontrolnim točkama i tijekom vojnih operacija. Patten je istaknula da UN ta kršenja promatra kao dio šireg obrasca seksualnog nasilja nad Palestincima, uključujući njegovu uporabu kao oblika mučenja i ponižavanja.

Govoreći o globalnim razmjerima problema, Patten je naglasila da izvješće ne govori samo o Izraelu i Rusiji, već o 21 zemlji pogođenoj ratom. U središtu izvješća, rekla je, nalaze se žrtve čiji su životi trajno obilježeni tim zločinima, bez obzira na spol ili dob.

Kao ilustraciju ljudske tragedije navela je poruku koju je primila od Sudanke po imenu Najia, koja je opisala kako su je četvorica pripadnika Snaga za brzu podršku grupno silovala nakon što su je izvukli iz autobusa. Patten je istaknula da takva svjedočanstva predstavljaju stvarnost s kojom se suočavaju tisuće ljudi u ratnim zonama.

Izvješće dokumentira teška i raširena kršenja u Sudanu, Južnom Sudanu, Demokratskoj Republici Kongo, Srednjoafričkoj Republici, Haitiju, Mjanmaru i drugim područjima zahvaćenima sukobima. Seksualno nasilje, navodi se, koristi se kao sredstvo političke represije, zastrašivanja i društvenog ponižavanja.

Tijekom 2025. godine dokumentirano je više od 9.000 slučajeva seksualnog nasilja povezanog sa sukobima, što je više nego dvostruko u odnosu na prethodnu godinu. Zabilježena su grupna silovanja i drugi oblici ekstremnog nasilja, a žrtve su bile u dobi od jedne do 70 godina. U nekim slučajevima posljedice su dovele i do samoubojstava žrtava.

Patten je upozorila da oružane skupine pod sankcijama Vijeća sigurnosti UN-a, kao i međunarodne kriminalne mreže, iskorištavaju ratne okolnosti za trgovinu ljudima, prisilne brakove i druge oblike eksploatacije. Takve su prakse zabilježene u Maliju, Nigeriji, Somaliji, Sudanu i Siriji.

Izvješće također potvrđuje ponavljajuće obrasce silovanja i seksualnog nasilja nad ukrajinskim ratnim zarobljenicima i civilima u ruskim zatvorskim sustavima. Tijekom 2025. godine dokumentirano je 310 slučajeva silovanja i genitalnog sakaćenja povezanih s ruskim pritvorskim objektima.

Kao pozitivan primjer Patten je izdvojila Demokratsku Republiku Kongo, gdje je nacionalna policija razvila plan za suzbijanje seksualnog nasilja, što je rezultiralo njezinim uklanjanjem s popisa počinitelja u novom dodatku izvješća.

Zaključila je da se seksualno nasilje u ratovima ne može promatrati kao niz izoliranih incidenata, nego kao sustavna i raširena pojava koja zahtijeva odlučan međunarodni odgovor radi zaštite civila i očuvanja dostojanstva preživjelih.