Velika tragedija u Vodicama: Preminuo neustrašivi Robert Zanki

Vodice su jutros zavijene u crno nakon vijesti da je preminuo njihov mladi sugrađanin Robert Zanki, 24-godišnji otac male djevojčice i mehaničar poznat po vedrini i neustrašivosti. Vijest o njegovoj smrti potresla je cijeli grad, koji je još nedavno s oduševljenjem dočekao Roberta nakon višemjesečnog liječenja u inozemstvu. Robert je posljednju godinu života proveo u teškoj borbi s Ewing sarkomom, rijetkim i agresivnim oblikom raka kostiju. Sve je započelo kada je otišao liječniku zbog otežanog disanja. Nakon ultrazvuka u šibenskoj bolnici otkrivena je dijagnoza koja je svima promijenila život. Zbog ozbiljnosti stanja, odmah je prebačen u zagrebački KBC Rebro, a potom je liječenje nastavljeno u Turskoj, gdje je proveo više od sedam mjeseci.

Liječnički tim u Turskoj procijenio je da se može vratiti kući i nastaviti s normalnim životom. Povratak u rodne Vodice bio je trenutak za pamćenje – mještani su mu priredili bakljadu dobrodošlice, uvjereni da su najteži dani iza njega. No, samo dva tjedna kasnije, u noći sa srijede na četvrtak, stigla je tragična vijest – Robert je preminuo. „Bio je neustrašiv, uvijek nasmijan, nikada nije gubio vjeru“, rekla je obiteljska prijateljica obitelji Zanki za 24 sata. „Uz njega su cijelo vrijeme bili otac Toni, majka Martina i supruga Lucija. Cijela obitelj poznata je po tome da nikad ne odustaje.“ Iako je izgubio bitku s bolešću, Robert je ostavio dubok trag među svojim sugrađanima, koji ga pamte kao hrabrog mladića velike volje za životom. Posljednji ispraćaj Roberta Zankija bit će u ponedjeljak, 3. studenog, na mjesnom groblju u Vodicama.