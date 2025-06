Djevojčica iz Ukrajine koja u Izraelu liječila od leukemije poginula u iranskom napadu

Sedmogodišnja Nastja Borik, djevojčica iz Ukrajine koja je došla u Izrael kako bi se liječila od leukemije, tragično je poginula u nedjelju u raketnom napadu koji je Iranska vojska izvela na grad Bat Yam, južno od Tel Aviva. Uz nju su život izgubili i njezina majka Marija (30), baka Lena (60), te rođaci Ilja (13) i Konstantin (9).

Izraelski predsjednik Isaac Herzog potvrdio je vijest putem društvenih mreža, izrazivši duboku tugu zbog gubitka nevinih života. "Ova obitelj, koja je pobjegla iz Ukrajine u potrazi za sigurnošću, ubijena je smrtonosnim iranskim projektilima. Bili su civili, izbjeglice koje su tražile spas, a umjesto toga postali su žrtve brutalnog napada," napisao je Herzog.

Nastja je u Izrael stigla iz Odesse u potrazi za liječenjem koje joj je bilo nužno za život. Majka Marija redovito je dijelila na društvenim mrežama svoje borbe i napore u liječenju, te opisivala kako je život malene djevojčice promijenila dijagnoza leukemije iz kolovoza 2022. godine. "Od tada živim u paralelnoj stvarnosti gdje je jedino važno spasiti je, ne odustati," pisala je Marija.

Tragično, dok je ona gubila borbu za život svoje kćeri, njezin suprug Artem Borik bio je na frontama Ukrajine, boreći se protiv ruske invazije. Ukrajinske vlasti potvrdile su smrt petero ukrajinskih državljana u napadu, ali nisu iznijele dodatne detalje.

Seven-year-old Ukrainian girl, Nastia Borik, came to Israel from Odessa to receive life-saving treatment at one Israel's best hospitals.



She came seeking life.



She came seeking life.

Instead, she was murdered — along with her mother Maria, her young cousins Konstantin and Ilya, and her grandmother…