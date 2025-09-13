Velika policijska akcija u BiH: Krenula privođenja 'lovaca na pedofile', navodno poznat okidač operacije

U Bosni i Hercegovini jutros je započela koordinirana policijska akcija pod kodnim nazivom ‘Kavez’, usmjerena protiv članova udruge Panter, poznate i kao “lovci na pedofile”. Prema priopćenju Tužiteljstva, pretresi se provode na sedam lokacija u Sarajevu, Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Unsko-sanskom kantonu.

Mediji, uključujući Hercegovina.info, javljaju da se radi o uhićenju više članova udruge. Sumnjiče se za nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjenu, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma. Ovo je prvi put da se članovi Pantera suočavaju s policijskom operacijom ovakvih razmjera.

Navodno je okidač za akciju incident u kojem je premlaćen ratni zapovjednik i direktor javnog poduzeća Sarajevogas, Haset Tirić, a Tužiteljstvo je zatražilo od Pantera da predaju snimke koje navodno dokazuju njegovu pedofiliju, što udruzi nije bilo prihvatljivo. U tijeku je i potraga za materijalnim i digitalnim dokazima, uključujući navodne snimke koje bi se mogle odnositi na djecu. U akciju je uključena i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA).

Udruga Panter osnovana je 2022. godine u Ključu, formalno s ciljem zaštite životinja, no ubrzo su počeli djelovati i u području zaštite djece. Prema njihovim tvrdnjama, pedofile i predatore “hvataju” putem interneta, koristeći lažne profile i komunikaciju s potencijalnim počiniteljima. Kada dogovore sastanak, snimaju priznanje osobe bez fizičke prisile, a videozapise objavljuju na društvenim mrežama.

Iako dio javnosti podržava njihov rad, pravni stručnjaci i institucije upozoravaju da metode Pantera uključuju elemente samovolje, neovlaštenog snimanja i kršenja privatnosti. Protiv udruge su ranije podnošene prijave zbog mogućih nezakonitosti u njihovom radu.