TURISTIČKI SAJAM U BERLINU

Čelnica svjetskog vijeća za putovanja: 'Hrvatska je odličan primjer učinkovite tranzicije turizma'

Hrvatska ministrica sporta i turizma sudjelovala je na jednom od najvećih sajmova u turizmu u Berlinu, gdje je sudjelovala u okruglom stolu pod nazivom „How to become Pioneers in Transition”.