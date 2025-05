FOTO/VIDEO Velika eksplozija u kineskoj kemijskoj tvornici: Na teren izlaze sve službe, ljude pozivaju da nose maske zbog otrovnog zraka

Velika eksplozija u kemijskoj tvornici u istočnoj kineskoj pokrajini Shandongu izazvala je u utorak guste oblake dima, izvijestili su državni mediji, bez navođenja detalja o žrtvama. Više od 200 djelatnika hitnih službi poslano je na mjesto eksplozije koja je pogodila radionicu tvrtke Shandong Youdao Chemical u gradu Weifangu neposredno prije podneva, što je izazvalo rasprave na kineskim društvenim mrežama o opasnostima izloženosti otrovnom plinu. Vladini dužnosnici pozvali su hitne službe da brzo obuzdaju požar u objektu i potvrde broj žrtava.

Državni Beijing News objavio je snimku prozora koji su u eksploziji ispali iz okova, dok je The Paper, drugi državni medij, izvijestio da su nekim stanovnicima silinom eksplozije stvari izbačene na ulicu. Na mjesto događaja poslano je pedeset pet vozila hitne pomoći i 232 pripadnika spasilačkih ekipa, priopćilo je nacionalno ministarstvo za upravljanje u hitnim situacijama.

