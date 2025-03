Zamrznutom ruskom imovinom Britanci daju Ukrajincima vojni paket vrijedan 2,26 milijardi funti

Velika Britanija je pojačala svoju potporu Ukrajini dajući kredit od 2,26 milijardi funti koji će biti vraćen korištenjem dobiti od zamrznute ruske imovine. Kancelarka Rachel Reeves je potpisala bilateralni sporazum o zajmu Velike britanije, a ukrajinski predsjednik je kazao kako će Kijev sredstva koristiti za proizvodnju oružja u Ukrajini. "Sredstva će biti usmjerena na proizvodnju oružja u Ukrajini. Zahvaljujem narodu i vladi Ujedinjenog Kraljevstva na njihovoj ogromnoj potpori od samog početka ovog rata" poručio je putem X-a.

London. A meaningful and warm meeting with Prime Minister @Keir_Starmer.



During our talks, we discussed the challenges facing Ukraine and all of Europe, coordination with partners, concrete steps to strengthen Ukraine’s position, and ending the war with a just peace, along with… pic.twitter.com/IAwcPgbhYW