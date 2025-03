Europski lideri se okupljaju u Londonu, Starmer poručio: Ovo su tri stvari potrebne za trajni mir u Ukrajini

Ukrajinski predsjednik Volodmir Zelenski je jučer sletio u London i sastao se s britanskim premijerom Keir Starmerom

Danas se održava važan samit povodom burnog sastanka Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa u petak

Uz Ukrajinu su stali mnogi europski lideri i poručili su Zelenskom kako "nije sam"

10:56 - Starmer je objavio tri stvari za koje vjeruje da su potrebne za trajni mir u Ukrajini, a to su američka potpora, jaka Ukrajina koja se može boriti i biti u poziciji za pregovore te europsko jamstvo za dugoročni mir. "Sva tri moraju biti na mjestu kako bi se zajamčio mir", kazao je britanski premijer. "Ne možete imati dogovor koji se raspada i to je ono što Zelenskog brine", dodao je i rekao da je ukrajinski predsjednik s pravom zabrinut. Na pitanje kakva bi bila "crta" između Ukrajine i Rusije je objasnio kako je "to očito tema za razgovor".

10:30 - U intervjuu za BBC, britanski premijer Keir Starmer rekao je jutros da su njegovi razgovori s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom doveli do dogovora da će Ujedinjeno Kraljevstvo – zajedno s Francuskom i "možda jednom ili dvije druge zemlje" – surađivati s Ukrajinom na "planu za zaustavljanje borbi, a zatim ćemo o tom planu razgovarati sa Sjedinjenim Državama". "Mislim da smo napravili korak u pravom smjeru", rekao je Starmer.

8:43 - Desetak europskih čelnika u nedjelju će održati izvanredni samit u Londonu kako bi unaprijedili sigurnosnu suradnju i pružili veću potporu Ukrajini, nakon dramatičnog sukoba Kijeva i Washingtona koji je iznenadio mnoge, piše AFP. Saveznici Ukrajine naglašavaju čvrstu predanost obrani Ukrajine zbog zabrinutosti da bi američki predsjednik Donald Trump mogao iznevjeriti Kijev u pregovorima s Rusijom. Dan nakon što je doživio buran ispraćaj iz Bijele kuće, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u subotu u London, gdje ga je srdačno dočekao britanski premijer Keir Starmer u Downing Streetu. Dva su se lidera pred kamerama zagrlila, a Zelenski je osigurao zajam kojim će Ukrajina ojačati obranu, iscrpljenu nakon više od tri godine borbe protiv ruske invazije.

"Hvala narodu i vladi Ujedinjenog Kraljevstva na nevjerojatnoj podršci od prvog dana ovog rata", rekao je Zelenski. Danas će se Zelenskij sastati s kraljem Chralesom III., a zatim će se pridružiti europskim saveznicima na sigurnosnom samitu. Sastanak okuplja lidere iz više europskih zemalja, uključujući Francusku, Njemačku, Dansku, Italiju, ali i Tursku, zajedno s predstavnicima NATO-a i Europske unije. "Sada je trenutak da se ujedinimo kako bismo osigurali najbolji ishod za Ukrajinu, zaštitili europsku sigurnost i zajamčili našu zajedničku budućnost", poručio je britanski premijer Keir Starmer.

Iz Downing Streeta ističu da će samit naglasiti potrebu za "čvrstim i dugoročnim dogovorom koji donosi trajni mir" te da će se na njemu raspravljati o sljedećim koracima za sigurnosna jamstva. S obzirom na sve veće strahove u vezi nastavka američke podrške NATO-u, ovaj skup ujedno će se baviti i potrebom da Europa pojača vlastitu obrambenu suradnju.

