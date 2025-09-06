Naši Portali
NAPAD MORSKOG PSA

Morski pas ubio surfera 100 metara od plaže: 'Čuo sam stravične vriskove, a zatim vidio peraju'

Ilustracija
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
06.09.2025.
u 17:44

„Ovo će uzdrmati cijelu zajednicu. Ljudi će još dugo biti u strahu”

Sydney je potresla tragedija nakon što je u subotu ujutro morski pas usmrtio 57-godišnjeg surfera na plaži Long Reef. Riječ je o prvom smrtonosnom napadu morskog psa u tom gradu od veljače 2022., a prije toga posljednji takav slučaj zabilježen je davne 1963. godine. Žrtvu su australski mediji identificirali kao Mercuryja Psillakisa, oženjenog muškarca i oca male kćeri. Napad se dogodio dan prije obilježavanja Dana očeva u Australiji, što tragediju čini još potresnijom.

Prema policijskom izvješću, Psillakis je oko 9.30 sati izašao na more sa skupinom prijatelja. Svjedoci navode kako su ubrzo zatim začuli užasne krikove. „Vikao je: ‘Ne želim da me ugrize, nemoj me ugristi!’, a onda sam ugledao golemu leđnu peraju“, izjavio je svjedok Mark Morgenthal za Sky News Australia. Dodao je da je morski pas bio jedan od najvećih koje je ikada vidio, procijenivši njegovu duljinu na oko šest metara.

Napadi morskih pasa u Jadranskom moru: U jednom su našli ljudske ostatke, zadnja žrtva je Slovenac
Ilustracija
1/14

Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, surfer je preminuo na mjestu događaja. Policija je potvrdila da je izgubio više udova, dok su njegovi prijatelji uspjeli neozlijeđeni doplivati do obale. Tijelo žrtve pronađeno je ubrzo nakon napada. „Riječ je o strašnoj tragediji. Iza sebe je ostavio suprugu i malu kćer. S obzirom na to da je sutra Dan očeva, bol koju obitelj proživljava posebno je teška“, izjavio je na konferenciji za medije nadzornik policije Novog Južnog Walesa John Duncan.

Dijelovi surf daske pronađeni su i poslani na analizu, a obližnje plaže zatvorene su dok dronovi i stručnjaci za divlje životinje tragaju za morskim psom. Lokalna zajednica je u šoku. „Ovo će uzdrmati cijelu zajednicu. Ljudi će još dugo biti u strahu“, rekao je surfer i očevidac Bill Sakula.

Avatar Tombstone
Tombstone
18:17 06.09.2025.

Juzne obale Australije I Afrike najpoznatija su lovista Veliki Bijelih, uz Makoa, Tigra I Bulla najopasnijih morskih pasa za ljude. No gospodja surferi bas tamo moraju uzivati u svom sportu. Sto je ekvivalent igranja vaterpola u Nilu ili Kongu sto bi sigurno odusevilo tamosnje krokodile, vodenkonje itd. Uz cinjenica da bijeli ugl. napadaju okomito iz dubine, a surferska daska neodoljivo podsjeca na tustog tuljana.

