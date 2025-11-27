Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
NALET SNJEŽNE MASE

Velika akcija spašavanja u Austriji: Dogodila se lavina, sumnja se da su tri skijaša zatrpana

ilustracija lavina
Foto: Pixabay/Ilustracija
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
27.11.2025.
u 12:59

Do sada je potvrđeno da je šest djelomično zatrpanih osoba spašeno

Velika lavina dogodila se u četvrtak prijepodne na ledenjaku Stubai u Tirolu, a navodno su tri osobe potpuno zatrpane. Pokrenuta je velika akcija spašavanja u kojoj sudjeluju i vojnici njemačkog Bundeswehra. Lavina se dogodila oko 9.30 sati u području Daunscharte. 

"Prema trenutnim saznanjima, lavinu su izazvali skijaši izvan označenih staza. Snježne mase djelomično su zahvatile i donji dio staze 9 koja je nakon toga zatvorena“, rekao je Reinhard Klier, voditelj žičara na Stubaiskom ledenjaku, navodi Kronen Zeitung.

Do sada je potvrđeno da je šest djelomično zatrpanih osoba spašeno. Nema informacija o njihovu zdravstvenom stanju. Područje gdje je lavina zahvatila stazu bilo je pretraženo sondama, a ondje nitko nije bio zatrpan. Ogroman broj spasilačkih snaga i dalje pretražuje ostala područja.

Isprva se pretpostavljalo da su tri skijaša izvan staza potpuno zatrpana. No, još uvijek se ne može sa sigurnošću znati ima li osoba, kao i koliko njih, ispod snježne mase. Trenutno je na terenu nekoliko stotina spasilačkih snaga.

Ključne riječi
Austrija lavina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Jessika Roswall Press Conference - Brussels
BIOGOSPODARSTVO U SVAKODNEVICI

Povjerenica EK za okoliš: Zube bi mogli prati drvenom četkicom, a hranu jesti vilicom izrađenom od kukuruza

Poljoprivrednici bi hranu uzgajali uz pomoć bioloških gnojiva, tvornice bi proizvodile održivu ambalažu od konoplje, a baterije bi se izrađivale od drvne celuloze. Svi ti materijali i predmeti bili bi jednako učinkoviti i pouzdani kao i njihove alternative koje se temelje na fosilnim gorivima, proizvodili bi se prema načelu kružnosti i ne bi štetno utjecali na klimu

Učitaj još

Kupnja