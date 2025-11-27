Velika akcija spašavanja u Austriji: Dogodila se lavina, sumnja se da su tri skijaša zatrpana

Velika lavina dogodila se u četvrtak prijepodne na ledenjaku Stubai u Tirolu, a navodno su tri osobe potpuno zatrpane. Pokrenuta je velika akcija spašavanja u kojoj sudjeluju i vojnici njemačkog Bundeswehra. Lavina se dogodila oko 9.30 sati u području Daunscharte.

"Prema trenutnim saznanjima, lavinu su izazvali skijaši izvan označenih staza. Snježne mase djelomično su zahvatile i donji dio staze 9 koja je nakon toga zatvorena“, rekao je Reinhard Klier, voditelj žičara na Stubaiskom ledenjaku, navodi Kronen Zeitung.

Do sada je potvrđeno da je šest djelomično zatrpanih osoba spašeno. Nema informacija o njihovu zdravstvenom stanju. Područje gdje je lavina zahvatila stazu bilo je pretraženo sondama, a ondje nitko nije bio zatrpan. Ogroman broj spasilačkih snaga i dalje pretražuje ostala područja.

Isprva se pretpostavljalo da su tri skijaša izvan staza potpuno zatrpana. No, još uvijek se ne može sa sigurnošću znati ima li osoba, kao i koliko njih, ispod snježne mase. Trenutno je na terenu nekoliko stotina spasilačkih snaga.