VIDEO Muškarac prišao Magyaru i pljunuo ga: Pogledajte reakciju mađarskog premijera

Mađarski premijer Peter Magyar doživio je neugodnost na željezničkom kolodvoru u Budimpešti. Nepoznati muškarac prišao mu je, obratio mu se i pljunuo ga. Incident se dogodio dok je Magyar, zajedno s ministrom prometa i investicija Dávidom Vitézyjem, išao na željezničku postaju Rákospalota-Újpest gdje su trebali predstaviti plan razvoja željeznice. Nakon što ga je muškarac pljunuo, premijer je ostao miran. Poželio mu je dobro zdravlje i rekao: "Vidimo još preostala lica Fidesza", piše Index.hu.
Egy fidesz károsult leköpte a miniszterelnököt❗— Kun István (@kunpisti) July 22, 2026
Magyar Péter reagált az incidensre. "Ne keseredjenek el." pic.twitter.com/oEHK2qYugk
Na kasnijoj konferenciji za medije Magyar je komentirao incident. "Radije utješimo takve sugrađane i ulijmo im snagu. Nisu oni krivi što im je u srcu još uvijek mržnja", kazao je između ostalog Magyar.
Ovo nije prvi takav slučaj u Mađarskoj. U studenom 2025. godine zastupnica stranke Tisza Kriszta Bódis također je pljunuta na ulici. Tada je rekla: "Pljunuli su me. Preživjeli smo i to".
Nakon najnovijeg incidenta s premijerom Magyarom, Bódis je na društvenim mrežama napisala: "O pljuvanju. U službi koju smo preuzeli moramo podnositi i nepravde. Strašno mi je žao što orbánovska kampanja mržnje dovodi do ovakvih duševnih deformacija kod nekih ljudi. Važno je da svjesno radimo na tome da se to promijeni".Ukrajinci pogodili skladište ruskog trgovca Wildberriesa
Jedan od njih ima karakter.