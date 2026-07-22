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INCIDENT NA ŽELJEZNIČKOM

VIDEO Muškarac prišao Magyaru i pljunuo ga: Pogledajte reakciju mađarskog premijera

Magyar
Screenshot/X
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
22.07.2026.
u 11:17
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Na kasnijoj konferenciji za medije Magyar je komentirao incident

Mađarski premijer Peter Magyar doživio je neugodnost na željezničkom kolodvoru u Budimpešti. Nepoznati muškarac prišao mu je, obratio mu se i pljunuo ga. Incident se dogodio dok je Magyar, zajedno s ministrom prometa i investicija Dávidom Vitézyjem, išao na željezničku postaju Rákospalota-Újpest gdje su trebali predstaviti plan razvoja željeznice. Nakon što ga je muškarac pljunuo, premijer je ostao miran. Poželio mu je dobro zdravlje i rekao: "Vidimo još preostala lica Fidesza", piše Index.hu

Na kasnijoj konferenciji za medije Magyar je komentirao incident. "Radije utješimo takve sugrađane i ulijmo im snagu. Nisu oni krivi što im je u srcu još uvijek mržnja", kazao je između ostalog Magyar. 

Ovo nije prvi takav slučaj u Mađarskoj. U studenom 2025. godine zastupnica stranke Tisza Kriszta Bódis također je pljunuta na ulici. Tada je rekla: "Pljunuli su me. Preživjeli smo i to".

Nakon najnovijeg incidenta s premijerom Magyarom, Bódis je na društvenim mrežama napisala: "O pljuvanju. U službi koju smo preuzeli moramo podnositi i nepravde. Strašno mi je žao što orbánovska kampanja mržnje dovodi do ovakvih duševnih deformacija kod nekih ljudi. Važno je da svjesno radimo na tome da se to promijeni". 

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Ključne riječi
Mađarska Peter Magyar

Komentara 4

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JA
jasmingalic85
11:54 22.07.2026.

Jedan od njih ima karakter.

Avatar Little Busy Bee
Little Busy Bee
11:41 22.07.2026.

Orbanov "desničar", ne zna ni pljunuti pošteno u lice. Ja bih Oreškovićki prvo hraknula pa je pljunula među zle oči

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