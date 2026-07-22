Uvoz električnih baterija u Ukrajinu porastao je 3,3 puta u godini dana - 90 posto se uvozi iz Kine

Uvoz električnih baterija i njihovih separatora u Ukrajinu porastao je 3,3 puta na 1,8 milijardi dolara u prvoj polovici 2026. u usporedbi s istim razdobljem 2025., a Kina je osigurala poziciju glavnog dobavljača, izvijestila je ukrajinska novinska agencija Interfax-Ukrajina. U šestomjesečnom razdoblju od siječnja do lipnja 2026., ključna oprema za skladištenje energije uvelike je uvezena iz Kine, što je činilo 1,62 milijarde dolara, odnosno 89,7% ukupnog obujma. Ostali značajni dobavljači bili su Češka, koja je isporučila opremu u vrijednosti od 44,5 milijuna dolara, i Poljska, koja je pridonijela s 19,8 milijuna dolara.