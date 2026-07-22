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Uvoz električnih baterija u Ukrajinu porastao je 3,3 puta u godini dana - 90 posto se uvozi iz Kine

Autor
Danijel Prerad
22.07.2026.
u 11:05
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Domaći ukrajinski poslovni subjekti uspjeli su izvesti baterije u vrijednosti od 21,3 milijuna dolara tijekom prvih šest mjeseci godine.

Uvoz električnih baterija i njihovih separatora u Ukrajinu porastao je 3,3 puta na 1,8 milijardi dolara u prvoj polovici 2026. u usporedbi s istim razdobljem 2025., a Kina je osigurala poziciju glavnog dobavljača, izvijestila je ukrajinska novinska agencija Interfax-Ukrajina. U šestomjesečnom razdoblju od siječnja do lipnja 2026., ključna oprema za skladištenje energije uvelike je uvezena iz Kine, što je činilo 1,62 milijarde dolara, odnosno 89,7% ukupnog obujma. Ostali značajni dobavljači bili su Češka, koja je isporučila opremu u vrijednosti od 44,5 milijuna dolara, i Poljska, koja je pridonijela s 19,8 milijuna dolara.

Ključne riječi
Ukrajina uvoz baterije Kina

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