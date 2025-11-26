Misteriozno nestala poznata influencerica: Velika potraga u Austriji i Sloveniji, policija uhitila tri muškarca

Influencerica Stefanie P. (32) iz Graza nestala je u nedjelju ujutro nakon povratka s božićne zabave. Austrijska i slovenska policija provode opsežnu potragu, dok su u sklopu istrage uhićeni njezin bivši partner te još dvojica muškaraca, piše njemački portal focus.de.

Stefanie P., na društvenim mrežama poznata kao „Fani“, posljednji je put zabilježena u ranim nedjeljnim satima u kotaru Geidorf, u blizini svoje zgrade. Prema dostupnim informacijama, noć je provela na božićnoj zabavi zajedno s prijateljicom. Između pet i šest sati ujutro taksijem se vratila u svoj kvart i poslala poruku: „Stigla sam dobro kući.“

Nakon toga svaki je trag nestao. Influencerica, inače profesionalna vizažistica s gotovo 45.000 pratitelja na Instagramu, nije se pojavila na dogovorenom fotografiranju u centru grada, niti je odgovarala na poruke i pozive. Njezini su je poznanici u ponedjeljak prijavili kao nestalu. Istoga dana kada je nestanak prijavljen, prolaznik je u četvrti Eggenberg pronašao njezin odbačeni mobitel. To je policiju navelo na detaljniju pretragu područja i preispitivanje mogućih kontakata, pri čemu se središte istrage usmjerilo na njezinog 31-godišnjeg bivšeg partnera.

Muškarac je uhićen u ponedjeljak navečer u blizini slovenskog graničnog grada Šentilja. Njegov crveni Volkswagen Golf otkriven je ranije potpuno izgorio nedaleko granice. Sumnjivi detalji, kao i nedosljedna objašnjenja, doveli su austrijsku policiju do zahtjeva za njegovo izručenje. Prema informacijama koje prenosi austrijski list Krone, a koje je potvrdio glasnogovornik državnog odvjetništva u Grazu Arnulf Rumpold, uhićene su još dvije osobe. Radi se o bratu bivšeg partnera nestale influencerice te njegovom očuhu. Policija provjerava njihovu moguću povezanost s nestankom i događajima koji su mu prethodili.

Sve je manje vjerojatno da se radi o dobrovoljnom nestanku ili nesretnom slučaju. U stanu nestale žene navodno su pronađeni tragovi koji upućuju na mogući sukob, a njezin je pas zatečen sam, što je dodatno zabrinulo obitelj i prijatelje. Dodatno tome susjed je policiji izjavio da je u vrijeme nestanka vidio bivšeg partnera u stubištu zgrade u Hochsteingasseu. Potraga se trenutačno odvija na širem području sjeveroistočno od Graza, osobito u okolici Šentilja i Spielfelda. Slovenska policija pretražuje i posjede povezane s obitelji osumnjičenog.