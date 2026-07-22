Tri zemlje rade na jednom od najtajnijih vojnih projekata: 'Suočavamo se s prijetnjama bez presedana'

Stručnjaci iz Velike Britanije, Italije i Japana zajedno rade na jednom od najtajnijih vojnih projekata na svijetu. Cilj Globalnog borbenog zračnog programa (GCAP), poznatog kao "Tempest", jest izgraditi borbeni stealth zrakoplov budućnosti koji će, između ostaloga, imati dugi domet i biti nevidljiv. Kako navodi The Telegraph, tri zemlje žele da zrakoplov bude raspoređen do 2035. godine, što je izuzetno ambiciozan cilj.

"Naše zemlje suočavaju se s prijetnjama bez presedana u smislu kako se one razvijaju i brzinom kojom naši neprijatelji jačaju", naveo je Marco Zoff, izvršni direktor zajedničkog poduzeća Edgewinga, te dodao kako su svi potpuno predani razvijanju sustava šeste generacije u zadanom vremenskom okviru. Naime, Veliku Britaniju i Italiju potaknula je potencijalna prijetnja iz Rusije, dok Japan sve više brine Kina.

Zoff tvrdi da projekt napreduje prema planu i unutar proračuna te kako će na njemu biti relativno jednostavno zamijeniti starije tehnologije novima koje će se pojavljivati. "Moramo biti iskreni i izravni. Neće biti lak zadatak. Ali to je dio naše temeljne obrane za budućnost", istaknuo je za The Telegraph.

Kako su stručnjaci koji rade na projektu najavili, zrakoplov će biti iznimno moćno sredstvo, sposobno prodirati u zračni prostor, prikupljati i dijeliti obavještajne podatke te napadati protivnike. "Zrakoplov šeste generacije temelji se na mnogim tehnologijama koje su ključne za prosperitet i sigurnost naših država“, navodi Zoff te dodaje: "Ako pogledate što je stvarno važno u tehnologiji za sljedećih 10, 15, 20 godina, mi smo točno u središtu tih sposobnosti. Stoga promijenimo perspektivu jer ono što mislite da je trošak za porezne obveznike, za nas je investicija koja se vraća u zemlju.“

Tvrtka je, prema ugovoru, dobila rok do prosinca 2027. za dovršetak faze koncepta dizajna, a potom će uslijediti završni detalji te početak proizvodnje. Radnici iz tri zemlje okupili su se u engleskom gradu Readingu kako bi svi skupa surađivali na velikom projektu. Povjerenje među sudionica jedna je od ključnih stvari s obzirom na to da se tajna pokušava čuvati od neprijateljskih očiju. "Vjerujemo da postoje neprijatelji koji nas aktivno ugrožavaju i pokušavaju dobiti informacije od nas. Radimo sve što možemo da ih spriječimo“, ustvrdio je Zoff.