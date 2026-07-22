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OLUJA POHARALA SKOPLJE

VIDEO Strašne posljedice razorne oluje: Stabla padala na ljude i automobile, ozlijeđeno 15 osoba. Šire se snimke

Foto: Screenshot X
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
22.07.2026.
u 09:16
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Gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski objavio je na društvenim mrežama da su gradske službe odmah izašle na teren kako bi uklonile posljedice oluje.

Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i orkanskim udarima vjetra u utorak je pogodilo Skoplje, ostavljajući iza sebe velik broj ozlijeđenih i znatnu materijalnu štetu. Oluja je rušila stabla, nosila dijelove krovova te izazvala prekide u opskrbi električnom energijom u pojedinim dijelovima grada. Prema službenim informacijama, u nevremenu je ozlijeđeno ukupno 15 osoba. Devet ih je zbrinuto u Kliničko-bolničkom centru "Majka Tereza", dok je još šest osoba pomoć potražilo u Sveučilišnoj klinici za kirurgiju "Sveti Naum Ohridski".

Voditeljica skopske Hitne medicinske pomoći Anita Dimoska izjavila je da je najteže stradala starija žena koja je zadobila ozljedu glave nakon što je na nju palo stablo. Olujni vjetar čupao je stabla, lomio grane i odnosio dijelove krovova, pri čemu su oštećeni brojni objekti, među kojima su Gradska opća bolnica "8. Septembar" i jedna osnovna škola.

Veliku štetu pretrpjeli su i brojni automobili na koje su pala stabla ili dijelovi krovnih konstrukcija. U gradu su srušeni semafori i prometni znakovi, a pojedina naselja privremeno su ostala bez električne energije. Centar za upravljanje krizama priopćio je da je između 17 i 21 sat zaprimljeno više od 8.300 poziva građana koji su prijavljivali posljedice nevremena i tražili pomoć.

Gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski objavio je na društvenim mrežama da su gradske službe odmah izašle na teren kako bi uklonile posljedice oluje. - Ekipe javnih službi intenzivno rade na sanaciji štete. Glavne prometnice su prohodne, a uklanja se srušeno drveće s ulica. Bit ćemo budni i na terenu - poručio je Gjorgjievski.

Ključne riječi
skoplje nevrijeme

Komentara 2

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TA
Tarantula
10:02 22.07.2026.

Tomaševiću gledaj što će se Zagrebu desiti ako HDZ ne dođe na vlast, jedino oni mogu spriječiti ovakve pojave jer ako su pobijedili COVID19 i to dva puta onda mogu sve!

JA
jamesd
09:50 22.07.2026.

Ma to je sve zbog ovih crta na nebu u kojima su čipovi pa oni rade oluje

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