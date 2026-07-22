Stvarni vladar Venezuele sanja i Kubu. A zatim želi samo jedno

"Kad imam problem, nazovem Marca. On ga rješava", rekao je američki predsjednik Donald Trump za državnog tajnika Marca Rubija koji je dobio novi zadatak. Ovaj put to je zatvaranje Međunarodnog kaznenog suda (ICC) u Haagu koji, kako tvrdi Rubio, vodi rat protiv Sjedinjenih Država, ne mecima ili projektilima, već "silom takozvanog međunarodnog prava", pa ga treba "demontirati, ciglu po ciglu ako treba", kako se neki dan izrazio. U prvom mandatu Trump se nije usudio, ili nije stigao, otići dalje od verbalnih strelica prema ICC-u zbog pokušaja istrage navodnih ratnih zločina koje su počinile američke snage u Afganistanu, ali sada je očito stiglo vrijeme da se sudu zavrne slavina. Rubio će, naime, pokušati nagovoriti što više zemalja da ukinu financiranje rada Haaškog suda, a ako to ne učine, bit će "pod povećanim nadzorom", s time da State Departmentu na raspolaganju stoji širok asortiman mjera odmazde, od zabrana putovanja i poništavanje viza do dizanja carina. Trump želi izbjeći da njegove odluke vezane uz Iran budu tema na nekom tamo sudu u Europi.