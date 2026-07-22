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kontinuirano ulaganje

Ponovno smo s vama! Otvoren je preuređeni KTC supermarket u centru Križevaca

KTC supermarket u centru Križevaca
Foto: KTC
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VL
Autor
Promo
22.07.2026.
u 11:43
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KTC supermarket ponovno je otvorio svoja vrata u centru Križevaca. Na dobro poznatoj adresi Trg Svetog Florijana 1 kupce sada dočekuje potpuno nova zgrada s moderno uređenim i potpuno obnovljenim prodajnim prostorom, osmišljenim kako bi svakodnevna kupnja bila još ugodnija i jednostavnija.

Kupci sada ponovno mogu obaviti kupnju u KTC supermarketu u samom centru Križevaca, a na policama ih očekuje bogata ponuda svježih namirnica, omiljenih proizvoda i svega što je potrebno za svakodnevnu kupnju, uz još širi izbor proizvoda.

KTC supermarket u centru Križevaca
Foto: KTC

Radno vrijeme supermarketa: ponedjeljak - subota: 6:30h - 21:00h

Nova trgovina dio je šireg poslovnog kompleksa u kojem će uskoro svoja vrata otvoriti i KTC Gradska kavana, novi restoran Tanier te teretana.

KTC supermarket u centru Križevaca
Foto: KTC

Otvorenjem obnovljenog supermarketa u Križevcima KTC nastavlja ulagati u razvoj i modernizaciju svojih prodajnih prostora. Već sutra svoja vrata ponovno otvara i potpuno preuređeni KTC supermarket u Virovitici, čime se nastavlja kontinuirano ulaganje u modernije i ugodnije prostore za kupnju.

KTC supermarket u centru Križevaca
Foto: KTC

KTC d.d. posluje već 34 godine i danas zapošljava više od 1.800 djelatnika. Posluje u 11 županija s mrežom od 30 supermarketa, specijaliziranih prodavaonica, 23 poljoljekarne i 18 benzinskih postaja. U sastavu tvrtke posluje i 20 restorana te drugi ugostiteljski objekti, kao i smještajni kapaciteti na području kontinentalne i jadranske Hrvatske. KTC je aktivan i u lokalnim zajednicama kroz različite društveno odgovorne projekte te pruža podršku sportu putem KTC Rukometnog kluba i KTC Karate kluba.

KTC supermarket u centru Križevaca
Foto: KTC

Naš cilj ostaje isti - kupcima pružiti kvalitetnu ponudu i pouzdanu uslugu kojoj vjeruju. Stanovnici Križevaca to sada ponovno mogu pronaći na još jednoj lokaciji.  

Ključne riječi
Križevci KTC supermarket KTC

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