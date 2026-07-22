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ESKALACIJA SUKOBA

Planina skriva utvrđeni kompleks: Trump ga želi napasti, ali teško će moći bez prelaska svoje crvene linije

FILE PHOTO: A satellite image of Natanz nuclear facility and Pickaxe Mountain, near Natanz in Iran
Foto: VANTOR/REUTERS
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Autor
Dora Taslak
22.07.2026.
u 08:51
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Stručnjaci vjeruju kako bi se kompleks najuspješnije mogao napasti kopnenim snagama

Sukob između SAD-a i Irana nedavno je ponovno eskalirao, nakon što je u travnju dogovoren prekid vatre. Američki čelnik Donald Trump niže svoje prijetnje, a one su često usmjerene na iranska nuklearna postrojenja. Trump je, između ostaloga, kazao kako će vojska "uskoro prilično jako udariti" i planinu Pijuk (engl. Pickaxe Mountain), poznatu i kao Kuh-e Kolang Gaz La. Tamo se, naime, nalazi utvrđeni podzemni kompleks, blizu jednog od glavnih iranskih postrojenja za obogaćivanje urana.

Planina Pijuk nalazi se 220 kilometara od Teherana te 2 kilometra od nuklearnog postrojenja Natanz koje je već nekoliko puta napadnuto od početka sukoba. Mnogo toga još uvijek nije poznato o kompleksu unutar planine, no procjenjuje se da je zakopan gotovo 100 metara duboko te kako je još uvijek u izgradnji, navodi The Guardian.

Izgradnja je, prema američkom Institutu za znanost i međunarodnu sigurnost (ISIS), počela 2020. godine. Taj je think-tank analizirao satelitske snimke lokacije te utvrdio kako postoji više ulaza u postrojenje, kao i da je sigurnosni zid oko njega nedavno dovršen. No, Institut smatra kako postrojenje još nije operativno. "Ako Iran počne obnavljati svoju sposobnost proizvodnje centrifuga, mogao bi planirati instalirati manji pogon za sklapanje centrifuga u planini Pijuk koji bi mogao služiti nuklearnom programu oružja“, navodi se u izvješću. 

Stručnjaci vjeruju kako bi se kompleks najuspješnije mogao napasti kopnenim snagama, no njihovo je razmještanje do sada predstavljalo crvenu liniju za Trumpa. I nakon nedavne eskalacije, nema naznaka da se takav potez uopće razmatra, navodi The Guardian. 

"Možemo zaključiti da na planini Pijuk postoje stalne aktivnosti koje Iranci žele nastaviti, ali su i dalje dovoljno zabrinuti zbog mogućeg napada da poduzimaju korake za jačanje svoje obrane", smatra Sam Lair, suradnik Instituta za istraživanje vanjske politike.
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Iran SAD

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