Iz Komore upozorili na 'biološku bombu': Divlje svinje i dalje slobodno lutaju šumama, zahtijevamo hitnu akciju!

Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota. Dok se naši proizvođači bore za goli opstanak suočeni s uvozničkim lobijima i ogromnim gubicima, afrička svinjska kuga (ASK) predstavlja završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem ove grane, priopćiju su jutros iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK).

- Dosta je bilo toleriranja neradnika. HPK je dosad pokazivala razumijevanje za procese unutar Ministarstva poljoprivrede, no 'to razdoblje je završilo'. Naši poljoprivrednici ne mogu više financirati tuđu neučinkovitost. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, 'biološka bomba' – nekontrolirana populacija divljih svinja - i dalje slobodno luta šumama. Razlog je jasan: parcijalni interesi i otvorena opstrukcija dijela lovačkih društava, koje Ministarstvo predugo tolerira - poručio je predsjednik HPK Željko Mihelić.

Iz HPK ističu kako su se dosad nadali da će dosadašnji pristup dati rezultate, no politika 'dobrovoljnog odstrela' doživjela je potpuni krah. - Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna: ASK se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Danska i Njemačka su lovcima oduzele autonomiju u kriznim zonama i angažirale profesionalne timove. Poljska je lovačkim društvima nametnula izravnu pravnu i financijsku odgovornost za širenje zaraze iz njihovih lovišta - kažu iz HPK. Poručuju resornom ministarstvu da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira.

- Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane Naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske - naglašavaju.

Mihelić upozorava kako je svinjogojstvo na izdisaju. - ASK je alat koji nas vodi prema potpunom prestanku proizvodnje u zemlji. Komora je dosad nudila partnerstvo, no "partnerstvo bez rezultata je samo obmana. Ministar ima našu podršku samo ako uvede red - ako se dopusti da zbog lovačkih lobija dođe do uništenja svinjogojskog sektora, sva odgovornost za te posljedice past će isključivo na Ministarstvo poljoprivrede. Povijest neće pamtiti isprike, već samo spašene ili ugašene farme - tvrdi Mihelić.

Iz HPK poručuju kako je vrijeme za eksperimente i političke kompromise prošlo, zbog čega se traži hitna aktivacija mehanizama koji će divlju svinju pretvoriti iz "lovne divljači" u "biološku opasnost" kojom upravlja država. - Ovo nije apel za dijalog, već zahtjev za akciju. Sutra za mnoge naše obitelji neće postojati - naglasili su.

Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je održao sastanak s prestavnicima Hrvatskog lovačkog saveza, nakon kojega je poručio kako će se u problem s ASK-om uključiti i MUP čiji će službenici uporabom termalnih kamera i bespilotnih letjelica detektirati područja na kojima je potrebno provesti pojačan odstrel divljih svinja. - Takvi podaci bit će lovcima jasan putokaz gdje treba usmjeriti aktivnosti kako bismo spriječili širenje afričke svinjske kuge. Samo koordiniranim djelovanjem svih nadležnih institucija, lovaca i veterinarske struke možemo učinkovito zaštititi hrvatsko svinjogojstvo i domaću proizvodnju - rekao je Vlajčić. Na sastanku je istaknuto da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od pojave afričke svinjske kuge u susjednim državama Srbiji, Bosni i Hercegovini i Mađarskoj kontinuirano poduzima sve dopuštene i potrebne mjere radi sprječavanja širenja bolesti na populaciju divljih svinja i zaštite domaće svinjogojske proizvodnje. Pitaju li se svinjogojci čiji su svinjci sve prazniji te HPK - očito nedovoljno.