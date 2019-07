Većina zatražila da im se isplati 15% štednje: Mirovine iz 2. stupa od 189 do 1962 kune

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo isplatilo je 57 novih mirovina iz drugog stupa za osobe koje su otišle u mirovinu tijekom 2019. godine i njihova je mirovina iz drugog stupa u prosjeku bila 751,80 kuna. Mirovinska reforma s kraja prošle godine donijela je dvije važne novosti za osiguranike drugog stupa, prva je da se i njima isplaćuje dodatak na mirovinu iz prvog stupa od 27 posto (odnosno 20,25%), a druga da mogu jednokratno povući 15 posto svoje štednje. Većina to i čini.

Glavnina – osnovna mirovina

Glavninu njihovih primanja i dalje čini osnovna mirovina koja se isplaćuje iz državnog HZMO-a, koja se za dvostupaše u nekoj od starosnih mirovina kreće u prosjeku od 4680 do 5235 kuna. Prvih 57 ovogodišnjih mirovina iz drugog stupa kreću se od 189,48 kuna do 1962,70 kuna. Biserka Žalac, članica uprave RMOD-a, navodi da je od 50 od 57 obrađenih dvostupnih umirovljenika zatražilo da im se jednokratno isplati 15 posto mirovinske štednje koja se kretala od 81 tisuće do 761 tisuće kuna!

– Uplate iz obveznih mirovinskih fondova i obrasce počeli smo dobivati od Regosa 4. lipnja i ukupno smo do kraja lipnja zaprimili 128 obrazaca. Kad zaprimimo obrazac, odmah kontaktiramo stranke. Za sve potpisane i zaprimljene ugovore do kraja mjeseca započinjemo isplatu odmah prvi radni dan sljedeći mjesec. Doista se trudimo što prije odraditi cijeli posao kako stranke više ne bi dugo čekale na svoje mirovine – kaže Žalac. Zajedno s prvom isplatom redovne mirovine idu svi zaostaci od dana umirovljenja u HZMO-u kao i 15% jednokratne isplate, tamo gdje je to korisnik mirovine ugovorio. Prvih 57 ovogodišnjih umirovljenika drugog stupa na svojim je mirovinskim računima imalo oko 15,4 milijuna kuna, u prosjeku 270 tisuća kuna!

Od početka godine nadležne su službe građanima pripremile 1655 informativnih izračuna starosnih i prijevremenih mirovina te se pokazalo da približno svaki treći nema pravo na jednokratnu isplatu 15 posto štednje jer bi mu se preostala osnovna mirovina približila najnižoj mirovini (mora biti 15 posto veća od najniže). Informativni je izračun pokazao da točno 1023 osiguranika imaju pravo na jednokratnu isplatu, a 632 slabije plaćenih nema.

Kad je riječ o osnovnoj mirovini iz prvog stupa, koja je i dalje dominantna, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje navodi da su 30. lipnja imali u isplati 870 starosnih i prijevremenih starosnih mirovina za osobe koje su bile osiguranici 2. mirovinskog stupa. Njihove su mirovine iz prvog stupa bitno veće od prosječnih radničkih mirovina te su za prijevremene umirovljenike bile 72%, a starosne mirovine 81% prosječne plaće.

Solidarna isplata razlike

Primjerice, 442 osiguranika 2. stupa iz državnog prvog stupa prima 5235 kuna osnovne mirovine za 39 godina staža. U prijevremenu je mirovinu otišlo 428 osiguranika drugog stupa i njihova je prosječna mirovina 4680 kuna za 37 godina staža. Na te iznose, dakle, treba pribrojiti i dio koji će primati ili primaju iz drugog stupa. Regos ističe da otprilike 55 posto osiguranika drugog stupa izabire dvostupne mirovine jer su im one povoljnije.

I dalje je znatan broj građana koji se vraćaju državi i to su ljudi čije su plaće bile niže od prosječnih te ulaze u kategoriju građana kojima se solidarno isplaćuje razlika do zakonom propisane najniže mirovine.

