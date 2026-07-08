Od papira i mašte do filmskog platna nastaju priče koje osvajaju publiku

Kad se spoje dječja mašta, malo papira, boja, škare, fotoaparat i mnogo dobre volje, nastaju priče koje mogu nasmijati, dirnuti pa čak i osvojiti festivalske nagrade. Upravo takva atmosfera ovih dana vlada na radionicama koje organizira Videodružina Bezvizije, koja od 2023. godine djeluje u sklopu Zajednice tehničke kulture Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije.

Stvaranje kadra

Radionice se održavaju u sklopu programa "Ljeto u Brodu", a uz animaciju i igrani film djeca tijekom srpnja mogu zaviriti i u svijet astronomije, ronjenja, izrade maketa, upravljanja dronovima i brojnih drugih tehničkih aktivnosti. Ovogodišnji program ujedno je dio obilježavanja 80. obljetnice Hrvatske zajednice tehničke kulture. Posebnost je ovih radionica što za sudjelovanje nije potrebno nikakvo predznanje. Dovoljni su znatiželja, želja za učenjem i spremnost da se okuša nešto novo. Upravo zato svako dijete može pronaći područje koje ga zanima i razvijati vlastite talente. – Talentirani učenici rado se odazivaju našim aktivnostima jer se talent razvija upornim radom, vježbom i njegovanjem unutarnje motivacije, samopouzdanja i emocija. Ponekad je potrebna i doza hrabrosti da se napravi prvi korak – kaže Mladen Damjanović, tajnik Zajednice tehničke kulture i voditelj Videodružine Bezvizije.

Tijekom godine članovi družine surađuju s učenicima Osnovne škole "Antun Mihanović" i njihovom učiteljicom Marijom Čalušić, s kojima su dosad snimili čak sedam filmova. Zajednica im je osigurala profesionalnu opremu – kameru, stative, mikrofone, računala i programe za montažu – kako bi svoje ideje mogli pretvoriti u ozbiljne filmske projekte. Uspješna suradnja ostvarena je i s Gimnazijom "Matija Mesić" te profesoricom Sanjom Šimunović, gdje su nastala dva igrana filma. Ljetne radionice pritom su prilika da se filmskom stvaralaštvu pridruže i učenici drugih škola koji tijekom nastave nemaju mogućnost baviti se filmom.

Radionice animacije održavaju se svakoga radnog dana od 9 do 12 sati, a iza njih je već deset godina uspješnog rada. U tom je razdoblju program, među ostalim, podržavao i Hrvatski audiovizualni centar, a svoje su znanje s polaznicima dijelili i animatori varaždinske VANIMA-e te Videokluba Mursa iz Osijeka. Na radionicama se crta, boji, reže, lijepi, fotografira i snima kadar po kadar. Tako nastaju posve novi svjetovi, neobični junaci i priče koje iz dječje mašte polako prerastaju u pravi animirani film. To najbolje potvrđuju i sami polaznici.

Mihaela Mitrić, učenica koja će na jesen krenuti u sedmi razred OŠ "Hugo Badalić", već je upoznala ekipu tijekom manifestacije "U svijetu bajki", gdje je fotografirala događanja. – Tada mi je bilo jako zabavno raditi s ekipom pa sam odlučila doći i na radionicu. Želim naučiti bolje koristiti fotoaparat i animaciju. Odlučila sam oživjeti prometni znak "zabranjeno sviranje". Moram nacrtati instrument, znak, note i čovjeka te ih pokušati animirati – objašnjava Mihaela. A desetogodišnja Viktorija Foriš iza sebe već ima jedno radioničko iskustvo. – Bila sam i prošle godine kada smo radili film "Wish". Ovdje je puno djece i uvijek je zabavno – kaže Viktorija, učenica OŠ Sibinjskih žrtava. Njezina dvije godine mlađa sestra Helena ove je godine prvi put među filmskim stvarateljima.

– Seka mi je rekla da je ovdje lijepo pa sam došla. Volim gledati crtiće, a najdraži su mi Peppa Pig i Maša i Medo – govori uz osmijeh. A da inspiracija često nastaje i kod kuće potvrđuje Toma Ereš (10) iz OŠ "Dragutin Tadijanović". – Mama mi je čitala što se sve nudi tijekom praznika, a ja sam kod kuće već animirao razna trčanja i udaranja na laptopu. Sve izmišljam. Sada ću nacrtati kamenje koje se kotrlja kako bih prikazao prometni znak "kamenje na putu" – objašnjava Toma. Iskustvo već ima i dvanaestogodišnji Ivan Matijević, kojemu je ovo treće ljeto na radionicama. – Izrađujemo likove i pozadine, a dijelove likova posebno animiramo. Kod stop-animacije moramo paziti na svjetlo kako tijekom snimanja ne bismo napravili sjene – kaže Ivan.

Kad mašta oživi

Osim filmskih tehnika, polaznici razvijaju motoričke i socijalne vještine, uče surađivati, rješavati probleme i kritički promišljati filmsku umjetnost. Koliko se trud isplati, potvrđuju i rezultati. Mladi brodski filmaši sudjelovali su na dvadesetak državnih natjecanja, osvojivši tri prve, dva druga i četiri treća mjesta, ponajviše za dokumentarne filmove. Posebno mjesto zauzima nagrada publike osvojena prije dvije godine na 12. FIFES festivalu u Luki za animirani film "Lara i Danijel", nastao upravo na jednoj ovakvoj ljetnoj radionici.

Možda najbolju poruku svim budućim autorima dao je jedan član žirija na filmskom natjecanju, čije riječi u Bezviziji i danas rado citiraju: "Jednako truda, energije, motivacije i vremena treba da napravite dobar kao i loš film, pa se isplati potruditi i napraviti dobar." Upravo tom mišlju vode se i mali brodski filmaši, dok iz dana u dan dokazuju da uz malo mašte i puno zajedništva obični ljetni praznici mogu postati nezaboravna filmska avantura.