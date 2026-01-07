Naši Portali
HEROJSKI ČIN SVE ODUŠEVIO

Vatrogasac koji je ušao u nabujalu Drinu i spasio Golfa: 'Vlasnica mi je dala ključ, nisam ni razmišljao'

screenshot/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
07.01.2026.
u 11:26

U uvjetima otežanima snažnom strujom i visokim vodostajem, vatrogasac je bez puno razmišljanja sjeo u automobil

Diljem Bosne i Hercegovine jučer su obilne padaline izazvale brojne probleme u gradovima. Jedan od najpogođenijih bio je Zvornik, gdje je naglo porastao vodostaj rijeke Drine, prijeteći poplavama i štetom na vozilima. Kako smo i jučer pisali, čin hrabrnog vatrogasca oduševio je sve, Rade Sakotić bez oklijevanja je ušao u hladnu vodu i izvukao automobil iz rijeke. Video objavljen na portalu Info birač pokazuje trenutak kada je rijeka povukla jedan Volkswagen Golf, a Sakotić je bez razmišljanja reagirao i spasio vozilo.

Danas je vatrogasac za 24sata ispričao detalje svoje akcije: „Nadošla je rijeka Drina, mi smo došli na lice mjesta. Vidjeli smo tri, četiri auta na gradskom parkingu. Voda je izašla iz korita i povukla četiri automobila. Dva se nisu mogla spasiti, treći smo uspjeli, a u četvrti sam ja ušao,“ rekao je Sakotić.

U uvjetima otežanima snažnom strujom i visokim vodostajem, vatrogasac je bez puno razmišljanja sjeo u automobil. Nakon što mu je vlasnica vozila dala ključ, predao je kolegama mobitel i osobne stvari te upalio motor i izvezao Golf iz riječnog korita. „Nisam uopće razmišljao da idem po njega. Kada je došla vlasnica i dala ključ, odmah sam ušao po automobil,“ ispričao je Sakotić. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Automobil je bio bosanskih registracija, a vlasnica mu se nakon svega puno zahvalila. „Samo sam radio svoj posao,“ skromno je zaključio vatrogasac. 

