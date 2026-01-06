VIDEO Vatrogasac Rade s nevjerojatnom lakoćom iz hladne rijeke izvukao automobil, ovu intervenciju vrijedi pogledati

Diljem Bosne i Hercegovine došlo je do obilnih padalina koje su stvarale probleme u brojnim gradovima. Jedan od njih je i Zvornik, u kojem je porastao vodostaj rijeke Drine, javlja portal Info birač.

Ova teška situacija jednom vatrogascu omogućila je da se proslavi zbog čina koji je iznenadio mnoge. Naime, kako pokazuje video koji je objavio portal Info birač, rijeka je povukla jedan Golf. Vatrogasac Rade Sakotić bez oklijevanja je ušao u hladnu Drinu i izvukao automobil van.

Ljudi komentiraju oduševljeno zbog načina izvlačenja kojeg je Rade prikazao jednostavnim. Sjeo je u auto, upalio ga i istjerao van i za to dobio sve pohvale.