Vanđelić za Večernji: Imam dokaze za sve što govorim, drago mi je da Ćorić i INA usklađuju istupe

Bivši šef Nadzornog odbora INA-e Damir Vanđelić za Večernji list govori o aferi u Ini i prozivkama da je i sam morao znati za pljačku koja se u toj tvrtki događala.

Kako je moguće da Nadzorni odbor Ine kojemu ste bili na čelu nije shvatio da se plin prodaje ispod cijene?

Nadzorni odbor (NO) nikada, pa ni u ovom slučaju, ne dobiva pojedinačne ugovore na uvid niti na odlučivanje. Tek po završetku kvartala dobiva izvještaje o poslovanju, pa je tako u ovom slučaju, prvi izvještaj stigao tek u vidu godišnjeg izvještaja o poslovanju i NO je o njemu glasao 23. ožujka 2022., znači nekoliko mjeseci nakon mog razrješenja.

Podsjećam, njihov ugovor s Inom je potpisan u listopadu 2021. godine, a ja sam razriješen iz NO-a Ine u prosincu 2021. Iz tog izvještaja koji je javno dostupan, a meni je bio zanimljiv jer se odnosio i na razdoblje u kojem sam ja vodio NO, vidljivo je da je i vanjski revizor E&Y, Uprava Ine, a na kraju krajeva i Nadzorni odbor 22. ožujka 2022. nije našao nikakve nepravilnosti. Sustavi kontrole koji su to morali primijetiti očito to nisu registrirali. Da pojasnim, ako ste u NO i nadzirete upravu, a vama interna revizija, revizijski odbor koji je imenovala Glavna skupština ne pronađu nepravilnosti i o tome vas izvijeste, vi ni ne možete djelovati.

Problemi u plinskom poslovanju počeli su i ranije, mimo ove afere, i o tome sam raspravljao i s Upravom i s tadašnjim resornim ministrom Tomislavom Ćorićem. Tada smo vidjeli da je poslovanje Ine ukupno bitno lošije nego kod sličnih društava, kao i da smjene u Ini nisu racionalno objašnjive, a da plinski biznis ima pad tržišnog udjela, međutim Uprava je tvrdila da problema u poslovanju nema, kao i da su smjene dio njihove poslovne politike i dio MOL- ovog Project One, dakle, njihovog novog korporativnog upravljanja u cijelom MOL-u.

Kako onda gledate na izjave ministra Filipovića i premijera Plenkovića koji su de facto uprli prstom u vas kao nekoga tko je to trebao primijetiti?

Gledam pohvalno, jer to dokazuje da nisam dio ukupne interesne mreže, jer po Plenkoviću i Filipoviću ni Uprava, ni ostatak Nadzornog odbora, niti interna revizija, ni revizijski odbor ni vanjska revizija nisu odgovorni.

E-mail koji je Vanđelić poslao Tomislavu Ćoriću

A na izjavu ministra Ćorića koji kaže da ste kreativni u iznošenju alternativnih činjenica?

Iznosim činjenice za koje imam dokaze. Volio bih da i Ćorić, ako me demantira, iznese dokaze.

I u Ini kažu da niti ste slali mail niti upozoravali da tvrtka gubi novac?

Žao mi je što ni Ćorić ni INA nisu slušali i čitali što govorim, ali mi je drago da međusobno usklađuju istupe. Ćorića sam upozorio na gubitak u poslovanju prije ove afere i nevezano za nju i vjerujem da je lako službama provjeriti preko servera jesu li svi koji su trebali dobili taj mail.

Tko je najviše zakazao u cijeloj priči?

Očito je prvenstveno zakazao izbor kadrova za ključnog čovjeka, zatim Škugorov nadređeni na razini 3, službe koje su trebale pratiti provedbu ugovora, a na kraju onda i uprava Ine koja je zasigurno imala indikatore da je tu nekakav problem.

Je li Uprava sve morala znati i postoje li uopće mehanizmi unutar kontrolnog sustava koji bi mogli spriječiti ovakve malverzacije?

Naravno da bi trebala znati, a postoji i niz mehanizama koji bi trebali sprječavati ovakav kriminal. Interna revizija, Služba financija, Služba pravnih poslova, Služba kontrolinga i Služba sigurnosti odgovaraju upravi i trebali bi sve ugovore provjeravati, a Nadzorni odbor i Skupština dioničara još imaju vanjsku reviziju i Revizijski odbor. Nemoguće je da nitko ništa nije primijetio jer klijent Plinara – Istočna Slavonija je nakon niza godina odjednom 2021. godine udvostručila svoj prihod. INA-in direktor Škugor je u 2021. počeo kupovati niz nekretnina, pa je pitanje kako to sve nisu primijetile njihove revizije, uprava i NO. Zbog svega toga vjerujem da ovdje nije kraj ovoj aferi u koju je po svoj logici trebalo biti uključeno puno više ljudi na višim razinama.

Je li uhićena petorka mogla sama izvesti pljačku ovakvih razmjera ili je morala imati pomagače?

Svakako nisu mogli sami provesti reorganizaciju u Ini, nisu mogli bez znanja NO-a i Uprave Plinare – Istočna Slavonija provesti takve ugovore jer iz rezultata te tvrtke iščitavam da je to velika promjena u njihovom poslovanju i netko je to trebao provjeriti. Realno, Vukovarsko-srijemska županija je kao većinski vlasnik mogla prodajom tog plina po većim cijenama obogatiti svoju županiju, inače jednu od najsiromašnijih, za udio u tih milijardu kuna. Ina je pogriješila što je propustila da se plin prodaje po jeftinoj cijeni, a Plinara – Istočne Slavonije je propustila zaraditi na prodaji po većoj cijeni, nego je i ona prodavala po cijeni ispod tržišne. Žao mi je što nisu odužili istragu jer mislim da bi trag novca doveo do masterminda, jer čitamo da je veći dio novca zapravo trebao završiti u Švicarskoj.

Što bi trebao biti epilog ove afere, treba li otići cijela Uprava i Nadzorni odbor?

Epilog bi trebao biti takav da se stane na kraj korupciji i uništavanju Hrvatske, a u konkretnom slučaju da se sazove saborsko povjerenstvo i svjedoči o svemu što se događalo u Ini, ali i o odlukama Vlade vezano uz Inu.

Bi li najpoštenije u ovakvoj situaciji bilo vratiti mandat građanima i ići na nove izbore?

To je pitanje na koje trebaju dati odgovor legitimno izabrani predstavnici oporbe u hrvatskom saboru. Kao i svi hrvatski građani, očekujem da kompletna oporba te pošteni i dobronamjerni članovi HDZ-a čvrsto stanu na crtu u borbi protiv korupcije koja sve snažnije nagriza naše društvo zbog čega mladi ljudi više ne žele živjeti u Hrvatskoj.