Val stečajeva zapljusnuo Austriju: 84 bankrota tjedno. Strah od stečajnog tsunamija

Austriju muče ozbiljne gospodarske neprilike. Riječ “stečaj” postala je austrijska svakodnevica. Tjedno u Austriji u stečaj odlazi čak 84 tvrtke. Najviše u Beču i najvećoj austrijskoj saveznoj pokrajini Donjoj Austriji. Alpska udruga vjerovnika (AKV) očekuje da će do kraja ove godine oko 4.500 tvrtki u Austriji podnijeti zahtjeve za stečaj, ako se sadašnja uzlazna putanja insolventnosti ne promijeni.

Polugodišnje izvješće AKV-a pokazuje da je ove godine u pokrajini Donjoj Austriji podneseno 389 zahtjeva za stečaj. Samo Beč ima još više zahtjeva i držao je polovicom godine tužan rekord od 799 stečajeva. I ono što je još tužnije, da se kraj ne nadzire, navode mediji. Stručnjake ne čudi da je dvomilijunski Beč s velikim brojem stanovnika i tvrtki predvodi listu tvrtki koje su otišle u stečaj. Mnogo šokantniji podatak je da je pokrajina Donja Austrija tako “visoko plasirana”.

Statistika pokazuje da su trenutne brojke znatno veće od onih za vrijeme financijske krize 2007. / 2008. godine. Iako je od početka godine u usporedbi s istim razdobljem lani u Donjoj Austriji došlo do blagog pada broja tvrtki koje su otišle u stečaj , stečajni val zapljuskuje i dalje ovu, po površini, najveću austrijsku pokrajinu. U Donjoj Austriji mjesečno se zatvara 65 tvrtki. To je 15 stečajeva tjedno. Posebno su insolventnošću bili pogođeni maloprodaja (89 slučajeva) i građevinski sektor (79 slučajeva). U prvoj polovici godine iznenađujuće teško bio je pogođen i sektor zdravstvenih i socijalnih usluga ( 53 slučajeva). Dugovi svih insolventnih tvrtki u Donjoj Austriji iznose ukupno 342,4 milijuna eura.

U cijeloj Austriji broj stečajeva iznosi 84 tjedno, što u prosjeku znači oko 362 stečaja mjesečno. Val se nastavlja i dalje kotrljati. Situacija je nešto bolja za fizičke osobe. Broj osobnih bankrota lagano je pao (-5,14 posto) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Osobni stečaj prijavilo je 627 osoba odnosno 24 osobe svaki tjedan. prosječni dug iznosio je oko 118.200 eura. Domaći stručnjaci tvrde da su posljedice šokatnog stečajnog vala koji je zapljusnuo Austriju, pandemije korona virusa odnosno korona-krediti dobiveni tijekom pandemije koji sada dolaze na naplatu, te slaba potrošnja građana. Naime, zbog zahuktale inflacije i visokih cijena hrane, energije i drugih životnih troškova. Austrijanci u strahu od budućnosti, sve više štede za preživljavanje.

A kada smo kod preživljavanja Ance Eisner-Schwarz iz tvrtke CRIF Austrija tvrdi da je gospodarstvo u ovoj alpskoj zemlji i 2025. godine, ne samo još uvijek u “modusu preživljavanja” nego je za očekivati i daljnji pad gospodarskih aktivnosti. “Prihodi se ostvaruju, ali se ne troše, ljudi štede jer ne znaju što im donosi budućnost”, rekao je Martin Sonntag, predsjednik Sektora trgovine Gospodarske komore austrijske savezne pokrajine Gornje Austrije, koja također muku muči s valom stečajeva raznih tvrtki. Posebno je teško pogođena maloprodaja, posebice trgovina odjećom, koja je već sada u evidentnom minusu. U svakom slučaju, statistički podaci i u ovoj austrijskoj pokrajini su porazni.

Od početka ove godine već je 40-tak trgovina u Gornjoj Austriji moralo staviti ključ u bravu. Stručnjaci očekuju još veći val stečajeva u maloprodaji do kraja ove godine, ali i tijekom 2026, Mnoge tvrtke, uz sav uloženi napor, nisu uspjele preživjeti visoku stopu inflacije, pad prometa i prestanak državne potpore dobivene u vrijeme korona krize. Unatoč blago pozitivnim ekonomskim prognozama, val stečajeva u Austriji će vjerojatno uskoro dosegnuti nove visine. Ono od čega Alpska udruga vjerovnika (AKV) strahuje je da bi se val bankrota mogao pretvoriti u tsunami. A ono što dodatno otežava situaciju je da je Austrija već treću godinu zaredom u recesiji.