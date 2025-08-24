Austrija dobila lošu ocjenu za borbu protiv pranje novca: Gotovo izjednačena sa Sirijom i Kongom

Radna skupina za financijske akcije (FATF) Međunarodne agencije za pranje novca u svom privremenom izvješću dala je Austriji lošu ocjenu što se tiče njene borbe protiv pranja novca. U osam od jedanaest kategorija certificirana je “umjerena” ili “niska” učinkovitost Austrije. Kako izvještavaju austrijski mediji ako ova alpska zemlja uskoro ne poduzme odgovarajuće mjere, mogla bi završiti na tzv. “sivoj listi”. FATF redovito provjerava poduzimaju li zemlje odgovarajuće mjere opreza protiv pranja novca i financiranja terorizma. Na temelju tih podataka FATF sastavlja “crnu listu” na kojoj su trenutačno Sjeverna Koreja, Mjanmar i Iran, te “sivu listu” na koju su stavljene Bugarska, Monako, Nigerija i Sirija. Ova klasifikacija je relevantna unutar međunarodnog financijskog sustava, jer loša ocjena može dovesti do manjeg priljeva investicija u dotičnu zemlju.

Prema objavljenom izvješću FATF je ocijenio Austriju “niskom” razinom učinkovitosti u borbi protiv pranja novca, i to u dva područja. To se odnosi na preventivne mjere i kazneni progon. “Općenito, broj istraga pranja novca provedenih u svim tijelima za kazneni progon je nizak i nije u potpunosti prilagođen riziku Austrije”, stoji u izvješću koje je objavio austrijski dnevni list “Die Presse”. Isti izvor piše da loša ocjena koju je Austrija dobila, gotovo je izjednačila ovu alpsku zemlju sa Sirijom i s Kongom, kada je riječ o borbi protiv pranja novca.

Kako se navodi u privremenom izvješću (objava konačnog očekuje se početkom 2026. godina), Austrija se je znatno bolje snašla u istragama oko financiranja terorizma, koje su ocijenjene kao “značajno” učinkovite. Javni pristup podacima pravnih subjekata, poput raznih tvrtki, također je vrlo visoko ocijenjen. Kako bi Austrija popravila lošu ocjenu dobivenu u borbi protiv pranja novca, nadležna austrijska Ministarstva pravosuđa, financija i unutarnjih poslova sada su u procesu konzultacija s FATF-om. Što se tiče novog izvješća, nadležne austrijske vlasti vide poboljšanje situacije u Austriji, u usporedbi s izvješćem iz 2016. godine.

Glasnogovornik Uprave za financijsko tržište (FMA) rekao je za dnevni list “Der Standard” da je Austrija postigla “u financijskom sektoru značajan napredak u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma”. Uz opasku, kako bi dobri rezultati u financijskom sektoru “trebali također pozitivno utjecati na sveukupnu ocjenu Austrije”. Austrijsko ministarstvo pravosuđa je također prilično pozitivno protumačilo nalaze privremenog izvješća FATF-a i tvrdi da je početna analiza pokazala da je austrijsko pravosuđe “na pravom putu”. Uz napomenu kako “još uvijek postoji potencijal za poboljšanje”, što ministarstvo rješava “nizom mjera”.

Riječ je o osnivanju kompetentnih centara, proširenju obrazovanja i daljnjeg usavršavanja sutkinja i sudaca, te provedbi direktiva Europske unije.

“Der Standard” navodi kako je u svemu tome ohrabrujuće što je FATF pohvalio “brzinu i kvalitetu” austrijskih vlasti u međunarodnoj suradnji. To je ono pozitivno. Manje pozitivno je to, da je nedostatak učinkovitih mjera protiv pranja novca doveo posljednjih godina do oduzimanja bankarskih licenci u Austriji. Bez licenci su ostale Meinl Bank sa sjedištem u Beču. Nakon toga u ožujku 2020. ova je bankarska institucija podnijela zahtjev za stečaj, a postupak je još uvijek u tijeku. Ali to nije sve. Nedavno je Europsko-američka investicijska banka (Euram Bank) također našla pod povećalom regulatora. FMA je također optužila ovu malu bečku banku za kršenje propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Nakon toga, početkom 2024. zabranjeno joj je obavljanje novih poslova, a Upravni odbor dobio je privremenog upravitelja. Kako banci nije uspjelo povećati kapital kako je to od nje tražila FMA, u listopadu 2024. morala je staviti ključ u bravu. Potpuno zatvaranje banke uslijedilo je nakon što joj je Europska središnja banka (ECB) u ožujku ove godine oduzela bankarsku dozvolu. Dakle, sada je na potezu Austrija, da što prije popravi lošu ocjenu koju joj je dao FATF.