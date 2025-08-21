Austrijska vlada tuži velike trgovačke lance zbog 'obmanjujućih' popusta

Austrijska ministrica za socijalnu skrb, zdravstvo, njegu i zaštitu potrošača, socijaldemokratkinja (SPÖ) Korinna Schumann najavila je da će podnijeti tužbu protiv četiri najveća trgovačka lanca koji posluju u Austriji: Bile, Spara, Hofera i Lidla, izvještavaju u četvrtak gotovo svi austrijski mediji.

Razlog je sumnja Ministarstva socijalne skrbi i zaštite potrošača u nedostatak transparentnosti u prikazivanju sniženih cijena proizvoda u maloprodaji hrane. Stoga nadležno Ministarstvo putem Udruge za informiranje potrošača (VKI) sada podnosi tužbe protiv četiri navedena trgovačka lanca. U optužnici stoji da Bila, Spar, Hofer i Lidl prilikom davanja popusta na prodajnim cijenama ne ispunjavaju svoju obvezu prikazivanja najniže usporedive cijene u posljednjih 30 dana. Zbog toga potrošači u mnogim slučajevima nisu baš uvjereni da popusti zapravo rezultiraju uštedama.

Ministarstvo se poziva na Zakon o označavanju cijena, koji ima za cilj osigurati da se akcije s popustima umjetno ne napuhavaju i da se potrošači ne obmanjuju i dovode u zabludu. Međutim, otkriveno je da svaki popust u Austriji, ne znači i kupiti nešto jeftinije. Trgovački lanci se navodno služe raznim trikovima, a kupci sretni odlaze svojim kućama, misleći da su uštedjeli.

Austrijska televizija ORF je iznijela jedan od primjera “obmanjujućih” trikova. Riječ je o višestrukim promocijama za proizvod u kratkom razdoblju: Zakonom se cijena slijedeće promocije mora usporediti s cijenom prvog popusta, pod uvjetom da je to najniža cijena u posljednjih 30 dana. Ako se to ne dogodi, i u takvom slučaju se kao usporedba koristi prethodna tzv. “normalna cijena” ili cijena koja je kratko vrijeme povećana (nakon prve akcije sniženja), mogao bi se steći dojam značajne uštede, što je potpuno pogrešno, izvještava ORF.

Ministarstvo socijalne skrbi i zaštite potrošača također kritizira prilično uobičajenu praksu u nekim trgovačkim lancima, da se popusti oglašavaju, iako u stvarnosti nisu “pravi”, jer nemaju ispravno označenu najnižu prodajnu cijenu reklamiranih proizvoda, u posljednjih 30 dana. Zato ministrica Schumann tužbama želi stvoriti “jasna i poštena pravila igre za sve”, pišu mediji i prenose njenu izjavu: “Ljudi su godinama opterećeni visokim cijenama - i svaki euro je važan, posebno kada je riječ o kupnji hrane. Stoga je još važnije da su promocije cijena razumljive i pravedne za sve. Potrošači bi se trebali moći osloniti na činjenicu da oglašeni popusti, doista pružaju uštedu. Schumann je istaknula veliku relevantnost navedene teme, posebno jer se u Austriji čak “40 posto svih kupnji hrane obavlja na posebnim popustima, što je rekordno visoko, kada je riječ o EU”.

- Primjećujemo da mnogi ljudi teško razumiju kretanje cijena hrane. To dovodi do nesigurnosti - posebno u vrijeme kada su kućni proračuni već godinama pod visokim pritiskom. Mnogi se ljudi stoga oslanjaju na posebne ponude i popuste. Naš je zadatak ovdje pružiti više jasnoće i vratiti povjerenje u informacije o cijenama - rekla je austrijska ministrica socijalne skrbi, zdravstva, njege i zaštite potrošača za list “Kronen Zeitung”. Schumann se, kako ističu mediji, slaže i sa svojim stranačkim kolegom, austrijskim ministrom financija Markusom Marterbauerom, koji je nedavno pokrenuo raspravu o (pre)visokim cijenama hrane u Austriji i mogućim državnim intervencijama na području prodajnih cijena.

Andreas Babler, austrijski potkancelar i šef socijaldemokrata (SPÖ), koji su na vlasti s narodnjacima (ÖVP) i liberalima Neosa rekao je u srijedu za Austrijsku novinsku agenciju (APA), kako smatra da su intervencije na tržištu “zamislive”. Domaći mediji ističu kako će novi potez austrijske Vlade, kojim vrši pritisak na prehrambenu maloprodajnu industriju, ponovno potaknuti raspravu o inače već godinama visokim cijenama hrane u ovoj alpskoj državi. Znatno višim, čak i do 40 posto kod nekih proizvoda, od onih u susjednoj Njemačkoj. S iznadprosječnom stopom inflacije u eurozoni (3,6 posto u srpnju), Austrija je jedna od najskupljih europskih zemalja.