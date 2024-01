Početak veljače uglavnom topliji od prosjeka: Krajem dana moguće malo kiše

Nakon razmjerno toplog siječnja, u prvom dijelu veljače temperature zraka bit će uglavnom više od prosjeka. Nastavit će se prevladavajuće suho vrijeme, a malo kiše očekuje se uglavnom u sjevernim kopnenim krajevima prema kraju četvrtka i u noći na petak, navodi HRT.

"Prijepodne pretežno sunčano, lokalno je moguća magla. Poslijepodne postupno naoblačenje sa sjeverozapada. U noći na petak ponegdje u unutrašnjosti, uglavnom na istoku, sa slabom oborinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu između 2 i 7. Najviša dnevna od 7 do 11, na obali i otocima između 12 i 16 °C", stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Foto: DHMZ

Za četvrtak, 1. veljače, izdano je žuto upozorenje za područje Velebitskog kanala. Tamo se, kako navodi DHMZ, očekuje mjestimice pojačana, prema sredini noći moguća i jaka bura. Najjači udari vjetra bit će 35-45 čvorova (65-85 km/h).

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a, za HRT je prognozirala kakvo se vrijeme očekuje u nastavku tjedna: "Od petka će u unutrašnjosti biti sunčanije i danju za vikend toplije. Ujutro će još biti mraza, a od nedjelje će magla biti češća. Umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar već će u subotu oslabjeti. Na Jadranu će, za razliku od ostalih dana, petak uz umjerenu i jaku buru biti razmjerno vjetrovit. Krajem vikenda - bonaca, pa će mjestimične magle biti na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati".