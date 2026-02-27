Stiglo novo upozorenje iz Njemačke: 'Suočavamo se s prijetnjom. Moramo pripremiti muškarce i žene za to'

Rusija testira granice Europe u Baltičkom moru i stvara neposrednu prijetnju kontinentu, upozorio je zapovjednik njemačke mornarice. Sve neprijateljskije akcije ruske vojske, uključujući niskoleteće borbene brodove i sabotažu pomorskih baza, uvod su u eskalaciju, rekao je viceadmiral Jan Christian Kaack za The Times. "Mi i ruski ratni brodovi se svakodnevno viđamo na moru . Tamo se stvari mogu dogoditi, slučajno ili namjerno. Nepažnja, promašeni hitac", rekao je. "Očekivanje je visoko da će moguća eskalacija doći u pomorskoj domeni. Moramo pripremiti muškarce i žene za to", rekao je Kaack. NATO je sve više zabrinut zbog namjera Kremlja nakon nekoliko upada dronova na teritorij članica posljednjih mjeseci. Nekoliko stručnjaka upozorilo je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao pomicati granice članka 5. savezničke klauzule o međusobnoj obrani.

"Ovo nije 'NATO jezero' i nikada neće biti dok god Rusi imaju Kalinjingrad i Sankt Peterburg. Baltičko more je vrlo usko, što znači da se suočavamo s brzom prijetnjom", kazao je. Rusija bi mogla blokirati morske putove, nanijeti veliku štetu i izolirati NATO snage, primjerice njemačku mehaniziranu brigadu u Rudninkaiu u Litvi koristeći mornaricu ili snage iz Kalinjingrada. Admiral je također upozorio na korištenje ruske tajne flote u izvođenju takvih upada. "Mislim da se može vidjeti da ruska država očajnički pokušava izbaciti stvari koje još uvijek može prodati", dodao je.

Podsjetimo, tri baltičke zemlje na istočnom rubu NATO-a izdale su oštro upozorenje dok se strahovi od širenja sukoba s Rusijom pojačavaju. Spremne su odmah zaratiti ako bude potrebno. U razgovoru s Kyiv Independent na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji u veljači, ministri iz Latvije, Estonije i Litve jasno su dali do znanja da nemaju nikakvih problema s predanošću savezu. Sva trojica ministara bila su nepokolebljiva u tome da jedinstvo NATO-a ostaje nepokolebljivo, unatoč svim kratkoročnim poteškoćama.

Njihove izjave dolaze u kontekstu transatlantskih napetosti koje je izazvao Donald Trump, koji je uznemirio saveznike kritizirajući NATO i prijeteći aneksijom danskog autonomnog teritorija Grenlanda. Vojni analitičari više su puta upozoravali na dva potencijalna žarišta, Narvu, estonski pogranični grad u kojem uglavnom žive ruski, i Suwalski prolaz, uski kopneni koridor koji povezuje Litvu s Poljskom. Zabrinutost se pojačala nakon nedavne ratne vježbe koja je sugerirala da bi ruske snage mogle zauzeti Suwalski prolaz u roku od nekoliko dana, ostavljajući NATO u borbi za učinkovit protuodgovor. Tri baltičke države zajedno imaju otprilike 40.000 aktivnih vojnika, uz podršku pričuvnika, snaga teritorijalne obrane i paravojnih jedinica, s mogućnošću brzog povećanja broja vojnika ako je potrebno. Dodatnih 10.000 NATO vojnika raspoređeno je u regiji, a Njemačka je trajno smjestila oklopnu brigadu u Litvi. Sigurnost je dodatno pojačana pojačanim zračnim i pomorskim patrolama, uključujući Operaciju Istočna straža, uvedenu nakon ruskih zračnih upada.