'NITKO NAS NE MOŽE PREGAZITI'

UŽIVO U Srbiji krenuo veliki vojni mimohod: Vučić na ulice šalje 10.000 sudionika, 600 vozila, 70 zrakoplova, rakete...

Generalna proba vojne parade "Snaga jedinstva" u Novom Beogradu
Foto: Marijana Jankovic
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
20.09.2025.
u 11:56

- Srbiju bi odavno pregazili. Danas to nitko ne može. Zato ćemo pokazati građanima da mogu mirno spavati jer je ovo stabilna zemlja – zaključio je u svom stilu predsjednik Srbije dan prije održavanja mimohoda

U subotu od 11 sati Novi Beograd pretvara se u veliku pozornicu vojne moći. Ispred Palače Srbije održava se veliki vojni mimohod pod nazivom "Snaga jedinstva“, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Zbog manifestacije, promet u tom dijelu grada je u potpunosti blokiran, a čak 25 linija javnog prijevoza vozi izmijenjenim trasama. Parada se održava povodom praznika uvedenog 2020. godine na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i lidera Republike Srpske Milorada Dodika, u spomen na proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Iako se dan obilježava 15. rujna, vlasti su odlučile glavnu manifestaciju održati pet dana kasnije.

11.30 - Od stranih gostiju, na paradu su stigli predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan, delegacija Bahreina predvođena šeikom Naserom bin Hamadom Al Kalifom, vojne delegacije iz Francuske, Kine, Mađarske i SAD-a.  Od neočekivanih gostiju, na paradi je snimljen i proslavljeni glumac Steven Seagal. A na samom početku parade učenici vojnih škola pronijeli su zastavu Srbije dugu 300 metara.

U Srbiji krenuo veliki vojni mimohod; Na ulici 10.000 sudionika, ali ne i studenti: 'Narod ne može na paradu vlastite vojske'

11.10 -  Profesorica Biljana Stojković kaže za Nova.rs da je policija zabranila studentima i građanima koji se nalaze na kružnom toku na Novom Beogradu prolazak ka Ušću. Ona navodi da s druge strane sprovode građane koji su došli autobusima, odnosno većinski pristaše Srpske napredne stranke "Ne puštaju nas da prođemo. Probat ćemo okolnim putem", kaže ona. Društvenim mrežama, također, kruže snimke na kojima se vidi kako policija ne dopušta sudjelovanje na paradi. "Narod ne može na paradu vlastite vojske", napisala je jedna korisnica društvene mreže X. 

11.00 - Vojna parada počela je na Novom Beogradu. Vojska je pozdravila vrhovnog zapovjednika  i predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Intonirana je himna Republike Srbije. U prvim redovima bio je vojni vrh kao i  premijer Srbije Đuro Macut, predsjednica skupštine Ana Brnabić, ministar obrane Bratislav Gašić.

10.50 - Na ulici je oko 10.000 sudionika i više od 2500 komada vojne tehnike – od 600 vozila do 70 zrakoplova i 20 plovila. Publika može  vidjeti MiG-29, helikoptere Mi-35M i H-145, izraelski višecijevni raketni sustav PULS s dometom do 300 kilometara, kao i dronove samoubojice. Bit će prikazani i modernizirani tenkovi M-84, borbena vozila „Lazar 3“ i „Miloš“, samohodne haubice NORA, ali i ruski sustavi za protuelektronsko ratovanje Krasuha i Repelent. Predsjednik Vučić osobno će pratiti paradu, a najavljen je i dolazak stranih izaslanstava, uključujući predstavnike vojske Kine, Francuske, Cipra, Mađarske i Azerbajdžana. U programu su i padobranski skokovi, defile Garde te prikaz sposobnosti specijalnih postrojbi "Kobre“.

Uoči parade Vučić je izjavio da nije organizirana zbog dnevnopolitičkih interesa, već kao pokazatelj snage i jasna poruka potencijalnim agresorima. – Građani se pitaju čemu parada. Zato ih pozivam da dođu i vide koliko se zemlja promijenila u proteklih 13 godina, što smo zajedno izgradili i na čemu smo radili – rekao je za Blic TV. Podsjetio je da je naredba o održavanju parade potpisana još 1. svibnja, naglasivši da pripreme traju mjesecima. – Ovo je ponos Srbije. Želimo pokazati rezultate, ali i poslati jasnu poruku onima koji prijete. Jer vojni savez Prištine, Zagreba i Tirane nije stvoren zbog Austrije, Grčke, Slovenije ili Rumunjske, već isključivo protiv Srbije – poručio je.

Vučić je istaknuo kako Srbija nema namjeru nikoga napadati, ali mora biti dovoljno snažna da osigura mir i stabilnost. – Sigurnost se ne brani slabošću, nego snagom. Da nemamo snažnu vojsku, Srbiju bi odavno pregazili. Danas to nitko ne može. Zato ćemo pokazati građanima da mogu mirno spavati jer je ovo stabilna zemlja – zaključio je predsjednik Srbije.
Srbija vojna parada Aleksandar Vučić

OS
osijek68
11:16 20.09.2025.

"Nitko nas ne moze pregaziti", kaze Vucko. Niko nije smeo ni da vas bije, pa ste bili prebijeni, a i sami sebe ste gazili bjezeci. Za vas je dovoljno par aviona da predate 15% teritorije. Srbima nikad dosta, oni nikada nece nauciti lekciju. I to ne bi bio toliki problem da, na zalost, osim njih ne ispastaju i susjedni narodi.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
11:26 20.09.2025.

Srbiju nitko ni ne želi pregaziti. Svi bi ju radije preskočili jer nitko ne želi doći u dodir sa njom.

BA
batteryvoltas
11:38 20.09.2025.

Dosta srbizacije hrvatskih medija. Koga briga za pašaluk...

