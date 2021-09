UŽIVO Krenulo otvorenje mosta kod Svilaja, stigli Plenković i Von der Leyen

Danas u 14 sati svečano je krenulo otvorenje međunarodnog graničnog prijelaza i mosta na rijeci Savi kod Svilaja, a događaju prisustvuje i premijer Andrej Plenković te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Radi se o zajedničkoj investiciji Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a izgradnja je bila završena u srpnju 2020. Dugačak je sveukupno 660, a širok 29 metara.

Uvodnu riječ imala je predsjednica EK Von der Leyen.

- Ovo povezuje zapadni Balkan i EU na novi način. Gradnja mostova među nacijama je jako bitno, a Zapadni Balkan pripada EU. Naš prioriteti su jasni - borimo se protiv COVID-a 19. Bili smo dosad uspješni, a BiH smo donirali 1,3 milijuna doza cjepiva. Cjepiva su važna, ali cijepljenje je to koje spašava živote. Nadam se i da će BiH uskoro pristupiti EU digitalnom certifikatu za sigurna putovanja, kazala je.

Osvrnula se i na ekonomski oporavak od pandemije.

- 3,3 milijarde eura smo osigurali i za naše kolege ovdje, na Zapadnom Balkanu. Moramo gledati naprijed kako bismo izgradili zajedničku budućnost i osigurati investicije koje će osigurati taj oporavak. S pregršt prilika za uspjeh, građani trebaju poticaj kako bi uspjeli u svojim naumima. Najavila bih i dodatnih 600 milijuna eura koje su na raspolaganju ovoj regiji kako bismo povezali regiju. Jasno je da regija treba izgraditi najvažniji most od svih, a to je most ponovne konsolidacije jer to dugujemo žrtavama ratova. Morate nam pomoći kako bismo i mi mogli pomoći vama. Jednakost svih nacija u BiH mora biti zagarantirana. Što se tiče tenzija između Srbije i Kosova, jako mi je drago čuti što je dijalog uspostavljen, kazala je.

Potom je riječ dobio premijer Plenković.

- Otvaramo još jedan most koji nas spaja, još jednu poveznu između BiH i Hrvatske. Meni je izrazito drago što je s nama danas ovdje predsjednica EK jer to uistinu naglašava simboliku spajanja. Europa su mostovi, tvrtke, ceste i moramo biti zadovoljni što je ovaj projekt realiziran i to uz financijsku potporu EU. Do iduće godine će biti gotov i most kod Nove Gradiške. Mi naravno želimo iskoristiti ovu priliku za jačanje odnosa s BiH. Hrvatska neće dizati nikakvu žicu jer znamo koliko je bitno da budemo povezani i koliko bi to moglo negativno utjecati. Ipak, to ne znači da nećemo zajendički surađivati u borbi protiv ilegalnih migracija, kazao je.

Povjerenje se može graditi jedino ako su tri konstitutivna naroda jednakopravna, smatra Plenković.

- Zalažemo se da se nađe rješenje za izmjene izbornoga zakona kako se Hrvati neće dovoditi u situaciju da nemaju svog legitimnog predstavnika u vrhu. To govorim kao prijatelj BiH. Pomoći ćemo i dalje oko cjepiva i ekonomskih ulaganja, a zajedničko povjerenje su temeljna načela koja nas okupljaju, nadodao je te zahvalio svima koji su uložili truda u realizaciju projekta.

- Svjedočimo zajendičkom uspjelu ovih zemalja, malo je ovakvih projekata. Izgradnja i najmanjeg mosta dokazuje sposobnost ljudi da grade. U ovaj most je ugrađena i jako velika želja građana za povezivanjem, dugo smo čekali ovu gradnju i zbog toga će ovaj most biti puno više od jednog građevinskog objekta. Benefite ovog mosta građani će moći vidjeti građani već danas od 16 sati, a pogotovo u vrijeme blagdana i ljeta kada će svima posao biti olakšan, nadovezao se predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija.

Zahvalio se i na pomoći oko borbe protiv pandemije te donaciji cjepiva.

- Ipak, EK nas ponekad nedovoljno razumije zbog činjenice što mi izgleda više želimo EU nego što ona želi nas. Pokazalo se da ljudi s ovih prostora mogu realizirati ove projekte. Mostovi ostaju kao svjedoci politike jednog vremena, nadodao je.