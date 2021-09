Prometni stručnjak o mostu Sava: 'Ako su vibracije jake, mogle bi čak srušiti most'

Zatvaranje mosta Sava izazvalo je danas prometni kolaps i kolonu koja je u jednom trenutku iznosila više 12 kilometara. A razlog zatvaranja tog dijela dionice autoceste A2, kako su otkrili iz Autoceste Zagreb-Macelj (AZM), bile su pojačane vibracije na dijelu mosta koje su djelatnici uočili prilikom redovne ophodnje autoceste.

- Pregledom je utvrđeno da je došlo do oštećenja jednog oslonca, odnosno ležaja konstrukcije na upornjak - priopćili su ranije danas iz AZM-a.

>> VIDEO Kaos u prometu na A2

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Unatoč prvim neslužbenim informacijama kako se most zbog jakih vibracija ulegnuo za čak nekoliko centimetara, dodaju iz AZM-a, ipak nema štete na mostu i nije došlo do ulegnuća. Kako bi što prije sanirali štetu, policija je odmah dionicu autoceste Jankomir - Zaprešić zatvorila za promet. Prometni stručnjak Željko Marušić za 24sata pojasnio je kako situacija nije bezazlena.

Iako vibracije uvijek postoje, ako su jake, mogu čak i srušiti most. Vibracije su, objašnjava, izvor zamora materijala. Što je materijal stariji i oštećeniji, to su one veće.

- Ovo zahtijeva hitnu, stručnu i neovisnu recenziju - kaže Marušić.

O mogućem uzroku ne želi nagađati, no moguće je, kaže, da je došlo do greške u projektiranju, izvedbi ili kombinacije te dvije stvari.